الاحتلال يدمر خطوط المياه الناقلة إلى سهل قاعون في الأغوار الشمالية

وطن: دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خطوط المياه الناقلة إلى سهل قاعون في الأغوار الشمالية، بسبب التدريبات العسكرية في الأراضي الزراعية بتلك المنطقة.

وأفاد عضو مجلس قروي بردلة ضرار صوافطة، بأن الاحتلال دمر خط مياه حديدي، بطول 200 متر، عقب مرور الدبابات الإسرائيلية من فوقه، خلال مشاركتها في تدريبات عسكرية الليلة الماضية.

وفي سياق متصل، تمركزت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على مشارف قريتي تياسير والعقبة في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الآليات تمركزت على مشارف القريتين منذ ساعات الصباح، بعد إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة على مدار أسبوع.

يشار إلى أن الاحتلال يستخدم هذه المنطقة بشكل سنوي للتدريبات العسكرية التي يمتد بعضها لأيام، يطرد خلالها العائلات من مساكنها، ويستخدم الذخيرة الحية، ما يؤدي لإلحاق أضرار وخسائر في الأراضي الزراعية والمحاصيل.

(وفا)