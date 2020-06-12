د.عمار دويك يكتب لـوطن: قراءة سريعة في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بخصوص حركة المقاطعة BDS

أصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يوم أمس الخميس 11 حزيران 2020 قراراً يمكن اعتباره تاريخيا بالنسبة للمتضامنين مع فلسطين والشعب الفلسطيني في اوروبا، بل وابعد من ذلك. فقد اعتبرت المحكمة في قرارها ان ما قام به نشطاء في حركة المقاطعة BDS بتنظيم نشاطات احتجاجية صاحبها الدعوة إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية يدخل ضمن إطار حرية الرأي والتعبير المحمية بموجب المادة 10 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، وان هذه النشاطات لا تصل الى درجة التحريض على العنصرية والعنف والكراهية المحظور وفق الفقرة الثانية من المادة 10 من ذات الاتفاقية.

وقائع القضية

تتلخص وقائع القضية في أن مجموعة من الناشطين في مجموعة تسمى Palestine Collective 68، وهي بمثابة الفرع الفرنسي لحركة المقاطعة BDS، كانوا قد نظموا في سنة 2009 و2010 نشاطات تضمنت الدخول الى أحد المتاجر في منطقة إلزاس في فرنسا، ورفع منتجات اسرائيلية معروضة في هذا المتجر وتوزيع منشورات على الزبائن تدعوهم الى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وفي بعض الحالات صاحب ذلك هتافات.

النيابة العامة الفرنسية، وبناء على شكاوى قدمت من مجموعات صهيونية ومؤيدة لإسرائيل، وجهت لهم تهمة التحريض على التمييز بموجب المادة 24 فقرة 8 من قانون الصحافة الفرنسي لسنة 1881، والتي تجرم التحريض على التمييز والكراهية والعنف على خلفية الأصل او الانتماء الى مجموعة عرقية او دينية معينة. محكمة الدرجة الأولى قررت براءة المتهمين من هذه التهمة، لكن محكمة الاستئناف قررت إدانتهم وفرضت عليهم غرامات مالية وتعويضات، معتبرة ان ما قاموا به يعتبر شكلاً من اشكال التحريض على التمييز على أساس الانتماء الى مجموعة معينة، كما هو وارد المادة 24 فقرة 8 المشار اليها. طعن النشطاء بقرار محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض الجزائية الفرنسية، واثاروا في طعنهم أن قرار المحكمة يخالف المادتين 7 و 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.

محكمة النقض ردت الطعن وايدت قرار محكمة الاستئناف، واعتبرت ان الافعال التي قام بها المتهمون هي افعال مجرمة وفق المادة 24 فقرة 8 من قانون سنة 1881، وان قرار محكمة الاستئناف جاء منسجما مع القيود الواردة على حرية التعبير والمنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. فقد اجازت الفقرة 2 للدول الأعضاء فرض قيود وعقوبات محددة على حرية التعبير، حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الحفاظ على الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء.

توجه عدد من هؤلاء النشطاء، وتحديدا أحد عشر ناشطا اغلبهم من حملة الجنسية الفرنسية إضافة الى مغربي وافغاني، الى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، واستندوا في لائحة الدعوى إلى أن قرار محكمة النقض الفرنسية قد خالف المادتين 7 و 10 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان. فالمادة 7 من الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا لم يكن يعتبر وقت ارتكابه جريمة في القانون الوطني أو القانون الدولي (لا جريمة ولا عقوبة الا نبص في القانون وقت وقوع الفعل). وبين المدعون ان التحريض على "التمييز الاقتصادي" غير مذكور صراحة في المادة 24 / 8 من قانون سنة 1881. كذلك أشار المدعون أن ما قاموا به من أفعال يدخل ضمن إطار حرية التعبير التي حمتها المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير، وانا قرار المحكمة الفرنسية يخالف هذا الحق.

قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان:

قررت المحكمة بأغلبية أعضائها انه لا توجد مخالفة للمادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. فقد رأت المحكمة أنه رغم ان التحريض على التمييز الاقتصادي غير منصوص عليه صراحة في القانون الفرنسي، إلا ان السوابق القضائية الفرنسية اعتبرت ان الدعوة للمقاطعة هي شكل من اشكال التحريض المجرمة في القانون، وبالتالي يفترض في المدعين انهم لدى قيامهم بالنشاطات التي قاموا بها انهم على علم بهذه السوابق وبالتفسيرات القضائية للقانون الفرنسي.

أما بشأن المادة 10، فقد قررت المحكمة بإجماع أعضائها السبعة ان المحكمة الفرنسية خالفت هذه المادة. ففي حين ان المحكمة الأوروبية تعتبر أن التحريض على الكراهية والعنف هي من القيود التي لا يجوز تجاوزها لدى التعبير عن الرأي، الا أنها أكدت على مجموعة من المبادئ القضائية التي سبق ان أرستها في العديد من الاحكام، ومنها انه لا يوجد في الفقرة 2 من المادة 10 ما يمكن ان يستخدم لتقييد حرية التعبير في الشأن العام وفي المسائل السياسية. وأن التعبير في القضايا السياسية عادة ما يكون مثيرا للجدل وحادا، لكنه يبقى مشروعا طالما لم يتضمن التحريض على الكراهية والعنف.

وقد لاحظت المحكمة ان المدعين (النشطاء)، لم يستخدموا عبارات عنصرية أو معادية للسامية اثناء احتجاجهم، كما أنهم لم يرتكبوا أي أعمال عنف أو يسببوا في أية اضرار مادية. كما رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أن المحكمة الفرنسية فشلت في إثبات أن إدانة النشطاء بسبب دعوتهم لمقاطعة المنتجات من إسرائيل كانت "ضرورية في مجتمع ديمقراطي لتحقيق الهدف المشروع من تقييد حرية التعبير وهو حماية حقوق الآخرين." أي أن المحكمة الاوروبية اعتبرت ان المحكمة الفرنسية توسعت في تفسير الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية، وأن هذه الفقرة لا تنطبق على الدعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ماذا سيترتب على قرار المحكمة؟

الأثر المباشر للقرار انه سيلغي قرار الإدانة الصادر عن المحكمة الفرنسية، وبالتالي سيلغي تجريم النشطاء الذين رفعوا القضية أمام المحكمة، كما انه يلزم فرنسا بدفع تعويضات مالية لهم حوال 7500 يورو لكل واحد منهم إضافة الى 20 الف يورو لهم مجتمعين بدل رسوم محكمة واتعاب محاماة. لن يترتب على هذا القرار الغاء أي تشريع فرنسي، لان المحكمة لم تعترض على القانون الفرنسي ذاته وانما على كيفية تطبيق المحكمة الفرنسية للقانون على وقائع القضية. فنص المادة 24 فقرة 8 من قانون 1881 منسجم مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، من حيث حظر الدعوة للكراهية والتمييز والعنصرية، لكن مجرد الدعوة لمقاطعة بضائع إسرائيل لا يدخلها ضمن هذا النطاق.

اما الأثر غير المباشر، وهو الأهم، ان هذا القرار اعتبر نشاط حركة المقاطعة ضمن النشاطات السياسية المشروعة، وبالتالي فإنه ينسف جهوداً عمرها سنوات بذلتها المنظمات الصهيونية بالتحالف مع اليمين القومي المتطرف في أوروبا لإصدار تشريعات تجرم عمل حركة المقاطعة وتحظر دعوات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو فرض عقوبات على إسرائيل. وقد نجحت هذه الجهود جزئيا في بعض البدان (مثل بعض مقاطعات المانيا). كما أن القرار سوف يعزز من قوة مجموعات المقاطعة والمتضامنين مع فلسطين في أوروبا. طبعا هذا لا يعني أن جهود المجموعات الصهيونية سوف تتوقف في محاولة حظر حركة المقاطعة او شيطنتها، لكنهم على الاغلب سوف ينتقلون إلى عزف أسطوانة جديدة غير تلك التي استخدموها خلال السنوات الماضية، وسيعيدون ترتيب اوراقهم على ضوء قرار المحكمة.

ونظرا للمكانة القانونية والأدبية التي تحتلها المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في أوروبا وأيضا على مستوى العالم، فإن هذا القرار يعتبر انتصاراً ليس للمنادين بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية فحسب، وإنما لحرية الراي والتعبير وحرية النشاط السياسي والحق في المشاركة في الشأن العام بشكل عام. وقد جاء هذا القرار في وقت تتعرض فيه جميع هذه القيم للهجوم في انحاء مختلفة من العالم نتيجة صعود اليمين القومي والشعبوية السياسية.

فيما يلي رابط الى قرار المحكمة:

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6718555-8953654%22]}