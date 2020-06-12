الاحتلال يداهم عمارة في بيت جالا ويستولي على مبلغ من المال

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عمارة سكنية في حارة النفق بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، واستولت على مبلغ من المال.

وقال الناشط محمد زغلول، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة النفق، وداهمت عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق تعود للأخوين ماهر ووليد زرينة، وفتشت شقة مستأجرة فيها، قبل أن تستولي على مبلغ 3500 شيقل.

وأضاف زغلول أن جنود الاحتلال صوروا غرف الشقة وأخذوا قياستها، كما فتشوا الطابقين الثاني والثالث بعد خلع أبوابهما وصوروا الغرف وأخذوا قياستها أيضا، علما أن الطابقين غير مأهولين.

وأشار إلى أن عائلة زرينة تتعرض منذ سنوات للاضطهاد من قبل الاحتلال، فقد تم هدم منازل لهم في منطقة بير عونة، وبركسات لتربية المواشي.

(وفا)