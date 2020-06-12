أسماء سلامة تكتب لـوطن: الثانوية العامة بين الغاية والآلية

الحال هذا العام كسابقه في الأعوام السابقة ، ضجة كبيرة تصاحب امتحانات الثانوية العامة ، وتتلخص خطوطها العريضة في صعوبة الأسئلة في بعض المباحث ( مع اختلاف المبحث موضوع الضجة في كل عام ) ، عدم كفاية الوقت المخصص ، الأفكار الجديدة غير النمطية التي تطرحها الأسئلة ، فيأتي الوصف بأن الأسئلة من المريخ ، وأن وزارة التربية والتعليم تتجبر وتستعرض في صعوبة الأسئلة ، وتأتي النتائج لاحقاً بعلامات تبدو هي من المريخ وتقارب الكمال ..

فأين هي المشكلة ، ومن الجاني ومن الضحية ؟؟ هل يبالغ الطلبة في ردود أفعالهم على مستوى الامتحانات كل عام ، ليضمنوا التساهل في التصحيح ، أم أن فعلا هذه الأسئلة فوق مستوى غالبية الطلبة .. فريقين كل عام يتهم الأول ويدافع الآخر ، ولكن في النتيجة يبقى الحال على ما هو عليه ، وننتظر في كل دورة لامتحانات التوجيهي المبحث الذي سيثير الطلبة ويدفعهم للبكاء والانهيار والاحتجاج .. وفي العموم إن كان الامتحان مقبولا وعجز الطلبة عن حله فهناك مشكلة لأن مستويات الطلبة هي نتاج لنظام التعليم ولابد من مراجعته .. وإن كان فعلا مبالغ في مستوى الامتحان وفيه ظلم للطلبة فهناك أيضا مشكلة لابد من حلها ...

في هذا العام كانت الضجة للفرع العلمي في مبحث الفيزياء والجلسة الأولى للرياضيات ، والرياضيات لكافة الفروع أيضاً ، وامتحان اللغة العربية لكافة الفروع التي تصدرت الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ، وسمعنا فيها آراء من أساتذة في الجامعات ، ومعلمين لهذه المباحث الذين تعجبوا من نمط الاسئلة وطريقة بناء ورقة الامتحان والوقت المخصص .. ووزارة التربية والتعليم ، شاهدنا بكاء بعض الطلبة وآراء أجمعت على صعوبة مستوى الامتحانات بشكل عام . وعدم كفاية الوقت والجديد هو عدم كفاية دفاتر الاجابة وعدم توفر الورق الكافي !!

بعض النقاط المهمة التي يمكن إيجازها حول التوجيهي لهذا العام ..

المقدمات لا تتوافق مع النتائج ، حيث أن وزارة التربية والتعليم خلال فترة الطوارئ وأثناء وضع خطة انعقاد الامتحان ، قد توجهت للطلبة في الكثير من التطمينات ، ووضعت تصوراً مسبقاً عن الامتحانات بأنها ستكون سهلة والأسئلة مباشرة ، ومن ضمن المنهاج الوزاري ، ناهيك عن المادة التي تم حذفها من كافة المباحث ( التي لم يتم شرحها وجاهياً للطلاب بسبب حالة الطوارئ ) .. وبالتالي توجه الطلبة للامتحانات بتصور مسبق وشبه مؤكد عن طبيعة الأسئلة ومستوى الامتحانات ، وهو أمر غير صحيح من الناحية العملية ، حيث أن الامتحانات في النهاية هي محصلة لتعب اثنا عشر عاماً من الدراسة ، ومحاطة بهالة من الرهبة لا اختلاف عليها ( مع تحفظاتنا على ذلك وعلى مدى صحة اعتبارها مصيرية لهذا الحد ) .. وبالتالي أصبح أي ارتفاع في مستوى صعوبة الأسئلة هو نقض للوعود التي سبقت الامتحانات .

الوضع العام كان استثنائياً ، حيث أن الإرباك الذي عاشه الطلاب مع نهاية الفصل الدراسي الثاني ، وترقبهم لما سيصدر عن الوزارة من قرارات بخصوص موعد عقد الامتحانات ، والمادة المطلوبة ، قد أثر على دراستهم خلال هذه الفترة ، هناك من يقول أن الوقت كان كاف ، نظرياً نعم فالمدة كانت طويلة للدراسة ولكن طبيعة الظروف خلال هذه الفترة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار . وبالتوازي مع ذلك فإن الوقت كان كاف أيضاً للوزارة ولجنة الامتحانات للخروج بامتحانات خالية من الأخطاء ، والنقص في المعطيات ، ودراسة الوقت المطلوب للإجابة على كل امتحان ، وتجنب كل الفوضى والشكاوى التي صاحبت الامتحانات حتى الآن .

الغاية من امتحانات التوجيهي ، هل هي لقياس مستويات الطلبة فعلاً ومدى تحصيلهم العلمي خلال مدة دراستهم السابقة ، والتأكد من التحاق من يستحق بالجامعة ، وهل تقيس هذه الامتحانات فعلاً مستويات الطلبة ؟؟ وما هي دلالة مستويات الطلبة ، هل تعني مخزونهم المعرفي ، أم قدرتهم على التفكير والاستنباط والاستدلال ، أم مستوى الذكاء ، أم الجلد على تحمل الضغط والتعايش مع الإخفاقات ، وإذا كانت الغاية في نهاية اثني عشر عاما من التعلم على مقاعد الدراسة هي قياس مستوى الطالب ، من الجدير بذوي الاختصاص إعداد الطالب خلال هذه السنوات لاجتياز اختبارات المستوى وفق معايير هذه الاختبارات ، وليس إتباع نهج معين في التعليم ، ومن ثم إجراء الاختبارات وفق معايير أخرى .. الكل يعرف أن التعليم في مدارسنا يتبع منهجاً قائماً على الحفظ ( البصم ) بالدرجة الأولى ، ويعتبر التفكير والاستدلال والبحث العلمي التطبيقي أموراً ثانوية وجانبية ، تأتي إما بمجهود شخصي من قبل معلم هنا أو هناك ، ولا تتبع كنظام تعليمي أو أسلوباً للمعرفة . وهذه فجوة كبيرة جداً بين آلية وسياسات التعليم وبين طبيعة بناء امتحانات الثانوية العامة .

مدى ملامسة لجنة الامتحانات لواقع التعليم ، قبل أن تنعقد هذه اللجنة لوضع الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة ، هل يكون لديها علم حقيقي بمستويات الطلبة ونسب توزيعها في المدارس ؟ وهل تعكس هذه النسب الواقع الحقيقي للطلبة ؟؟ هل تعي هذه اللجنة أن في كافة الصفوف المدرسية وفي كافة المراحل وكافة المباحث أن من يحصل على العلامة الكاملة هم الأقلية ، وأن من يرسب أيضاً هم الأقلية ، والأغلبية للمتوسط .. وبالتالي يتوجب على المستوى العام للامتحانات أ، يتماشى مع هذا التوزيع .. أن يتم وضع عدد محدود من الأسئلة الصعبة للمتميز وكذلك الأمر للأسئلة المباشرة والبسيطة ، وأن يأتي ما تبقى وهو الأعلى نسبة وعدداً بمستوى متوسط يتناسب مع النسبة الأكبر من الطلبة .. لا نقول ولا نطلب ولا نريد أن تكون الامتحانات سهلة وأن ينجح الجميع ويحصلون على معدات خرافية ، فمن حق المتميز أن يتميز ويبرز ، ولكن من غير المنطق أن تعامل الأغلبية وكأنهم على نفس مستواه وقدراته .. لأنك بذلك تدمر نفسيتهم وتفقدهم الثقة بأنفسهم ، يكفي هذه الأغلبية أن لا تستطيع حل أسئلة المتميز ولكنها ليست بحاجة لاختبار أعصابها وحرمانها من القدرة على التركيز لإكمال ما تبقى من امتحانات .

نسب النجاح وحقيقة العلامات ، بعد كل ضجة واعتراضات وشكاوى على طبيعة الأسئلة وصعوبتها ، تأتي النتائج بمعدلات عالية جدا ، ويقتصر ترتيب العشرة الأوائل على ثلاثة أو أربعة معدلات ( مكرر ) ، وبالتالي يبدأ الحديث عن مدى مصداقية المعترضين ، وأن هذا كله لا أساس له من الصحة بدلالة نسب النجاح والمعدلات ، سؤالي هنا ، هل فعلا تعكس نسب النجاح المعلنة الواقع ، أم هناك نسب لابد من إعلانها كل عام وبالتالي يتم التعامل مع الامتحانات بناء عليها ؟؟ في هذه الحالة فإن الخاسر الأكبر هو الطالب متوسط المستوى ، لأن رفع نسبة النجاح تأتي لمن قصر في مادة أو أكثر ( لينجح ) ولا تأتي الزيادة للجميع ، وإلا لكنّا وجدنا معدلات فوق 100% ، بالتالي فإن رفع نسب النجاح تعطي الحق لمن لا يستحق ، وتمنحه لقب ناجح . لا أدري لماذا لم تقم وزارة التربية والتعليم في عام من الأعوام حتى الآن بعد الاعتراضات كل عام على صعوبة الأسئلة وأنها قادمة من كوكب آخر بل من مجرة أخرى ، بنشر دفاتر الإجابات لأي من الطلبة الحاصلين على المراتب العشر الأولى على مستوى الوطن ، ليرى الناس أن هناك من كانت إجاباته نموذجية على أسئلة اتهمت أنها تعجيزية ، وأن لدينا بالفعل الطالب الذي يستطيع التفكير خارج الصندوق ولا يعتمد الحفظ وسيلة للتفوق والتميز ، وبالتالي قد يسكت ذلك بعض المشككين في الهدف من تعجيز الطلبة وتدمير مستقبلهم .. لنرى دفاتر إجابات لمادتي الفيزياء والرياضيات ، أو اللغة العربية والانجليزية ، ولنعلم آلية التصحيح ورصد العلامات ، لماذا لا يكون هناك شفافية في هذه الأمور وتبقى غامضة . هل هذه العلامات حقيقية ، أم هناك آلية تتبع في التصحيح تؤدي لمثل هذه المعدلات ، مثلا سؤال الفيزياء المختلف عليه لهذا العام والذي قال الدكتور عواد شرف ( أستاذ الفيزياء في جامعة القدس ) أنه لا يحل لأنه هناك نقص في المعطيات ( القصور الذاتي لليدين ) ، هل سنرى علامة كاملة في الفيزياء ؟ وإن كان الأمر كذلك ، كيف حل الحاصل عليها السؤال أو كيف تم اعتمادا لعلامة الكاملة عليه ؟؟ تساؤلات كثيرة حول موضوع التعامل مع الأسئلة موضوع الخلاف خاصة من حيث ( النقص في المعطيات ، أو الخطأ في السؤال ) مع عدم إقرار حذف السؤال ، الأمر الذي يقودنا إلى سؤال آخر ، لماذا نلجأ إلى وضع مثل هذه الأسئلة ، ثم نقوم بالتساهل في التصحيح ، لنضع أسئلة صحيحة خالية من الأخطاء وممكنة الحل ، ونتقيد في موضوع اعتماد الإجابة الصحيحة وطريقة التصحيح ، لأن هذا أكثر عدلاً ويعطي كل ذي حق حقه .

اعتراف ضمني ، إن الاعلان عن اعتماد اكثر من اجابة لأكثر من فرع من سؤال ( ضع دائرة ) في امتحان التربية الاسلامية ، وتأكيد الخطأ في اللغة العربية ، واجتماع وزير التربية والتعليم بمجموعة من أولياء أمور الطلبة في الفرع العلمي ، هو اعتراف بوجود خلل في امتحانات التوجيهي لهذا العام ، فكيف سيتم انصاف الطلبة ، وهل سيفيد ذلك في تخفيف مدى التأثر النفسي القاسي الذي رافقهم فيما تلا من امتحانات .... هل سيلمس الطلبة في السنوات القادمة التغير في نمط الامتحانات وربما نظام التعليم بشكل كامل .. ليس امامنا سوى الانتظار لنعرف الجواب .. لعل وعسى .... أن يكون القادم أفضل .

سؤالي الأخيرلأصحاب القرار فيما يتعلق بنظام التعليم .. إذا كان هناك إجماع من الطلبة وأولياء الأمور ومعلمي المدارس واساتذة الجامعات وأصحاب الاختصاص على عدم الرضى عن النظام التعليمي بوضعه الحالي والتوجيهي بآليته الحالية .. لماذا يبقى الحال على ما هو عليه ؟؟