انهيار إحدى "مداخن" محطة تكرير النفط التاريخية في حيفا

وطن: انهارت إحدى مداخن التبريد، التابعة لمصافي النفط في ميناء حيفا، صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المدخنة المنهارة خارج الخدمة منذ سنوات، فيما يتم استخدام المبنى الثاني في استقبال الزوار ولنشاطات تتعلق بارشاد موظفي مصانع تكرير النفط.

وذكرت سلطة الاطفاء والانقاذ الاسرائيلية انه لم يبلغ عن اصابات او تسرب للمواد الخطيرة.

جدير بالذكر ان المبنيين "المدخنتين" في منطقة خليج حيفا بُنيا قبل احتلال فلسطين، في سنوات الثلاثينات، وهما من الباطون، وقد تم استخدامهما للتبريد، بحيث ان كانت المياه الساخنة التي تنتج عن عملية التكرير تصب في القسم العلوي من هذه المباني وكانت المياه تجتاز عددا من الطوابق الخشبية مما يؤدي الى تبريدها بفعل دخول الهواء من الناحية السفلية.