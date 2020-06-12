عدنان رمضان يكتب لـوطن: الضم حلقة جديدة في مشروع التحكم والسيطرة والهيمنة

برنامج حكومة الكيان الحالية المتعلق بضم التجمعات الاستيطانية أو منطقة الأغوار سواء كان تطبيقه في بداية تموز أو في وقت لاحق فإن هذا الضم لا يلغي الحقائق التالية.

اولا: انه على ارض الواقع فان السيطرة الكاملة للاحتلال الصهيوني على هذه المناطق والثروات المائية المختلفة الموجودة فيها أمر واقع منذ وقت طويل ويتم تطبيق المخططات الاسرائيلية فيها وعليها ويمنع الفلسطينيين من اي تحرك او عمل او بناء إلا بموافقة إسرائيلية وجميع الاراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة .

ثانيا :ان هذا الاجراء كما اعلن ويعلن الصهاينة بمختلف الوانهم هو محطة في مسيرة توسع الكيان وعمله لتحقيق مشروع الدولة اليهودية من الفرات الى النيل.

ثالثا: قدرة الاحتلال على المضي قدما في خططه مرتبطة جدليا بقدرة الفلسطيني على القبول او الرفض والمقاومة وما تنتهي له الامور على الارض هي محصلة حركة القوى المتضادة و المتصارعة.

رابعا :الفلسطينيون غرب النهر لن يختفوا وإن اضطر بعضهم وفي ظل سياسة التهجير والطرد الإسرائيلية للبحث عن مكان أكثر أمنا فان غالبيتهم المطلقة سيبقون في فلسطين ويبقوا فلسطينيون سواء كانوا من حملة الجنسية الاسرائيلية او من القدس أو الضفة وغزة أو ممن اربكتهم الحالة العامة والفلسطينية فتساوى لديهم المحتل وابن البلد .

جميعنا نعلم أن قوى الاستعمار لا تتوانى عن السير قدما لتعزيز حضورها وتقوية نفوذها وزيادة تربحها وسيطرتها على الموارد، وهذه القوى تسبق وبشكل مستمر ودائم غيرها في شم رائحة المال والثروات و التنبه للمخاطر التي تحدق بمشاريعها أيضا التنبه لاليات توفير الغطاء والحماية لهذه المشاريع وعلى بسط قدر كاف من السيطرة والتحكم على المصادر المادية والبشرية في المناطق محل الاستهداف.

الاستعمار لا يغفل التعلم من دروس وعبر التاريخ كما يشاع بل هو الأقدر على إيجاد آليات مستدامة لتوريث و مراكمة الخبرة والمعرفة اللازمة لمزيد من الهيمنة والسيطرة والنهب والسرقة والتربح وتشريع وتطبيع هذه هذه العملية ، والكيان الاسرائيلي يستخدم الإرث الاستعماري وارث الدول التي قامت على دماء السكان الأصليين مسترشدا باساليب التطهير العرقي و الضم والاستيطان مستعينا بالمسوغات القانونية الدولية والمحلية أو ابتداعها من أجل تسريع وتسهيل خطواته.

يستمر الكيان الصهيوني بابتداع واثارة نقاش لا معنى له حول موضوع الضم من ناحية قانونية او فرض السيادة وتطبيق القانون الإسرائيلي ويستمر في استغلال كل مناسبة لتطبيع وجوده كدولة في القسم الغربي من نهر الأردن وفي استدراج الوعي العربي نحو نقاشات واستراتيجيات عمل فلسطينية ودولية تنطلق من الأسس التي ابتدعها مثل الذهاب لمجلس الأمن او محكمة الجنايات اوعقد الاجتماعات الطارئة -الخ .

ما يحدث على الأرض الفلسطينية وما حدث عبر التاريخ هو ان الايديولوجيا والسياسة تمهد للمستوطن فيهرع الأمن والعسكر وأدوات العنف لحمايته ثم يتبعه المال لتغيير حقائق الجغرافيا ثم يأتي التشريع ومن ثم العودة مرة اخرى لتنفيذ كل خطط التضييق والترويع والتفريغ والتهجير والغاء الاخر و"تطهير" الأرض من الفلسطينيين والاستيلاء على الثروات والمقدرات فيها – ماء وثروات زراعية وغيرها - حيث أن الضم لا يتم في الفراغ بل هو صيرورة تطبيع هذا الوجود وتشريع نهب وسرقة الثروات وتحقيق الحلم الصهيوني بتصفية القضية والحقوق الفلسطينية.



في الأوضاع الاعتيادية فان المعرفة والتخطيط والتنظيم من أهم عناصر القوة والعكس صحيح وعندما يمتلك الاحتلال استراتيجية ومخطط مستقبلي واضح تتحول هذه الرؤية الى عنصر قوة إضافي حيث يتم تنفيذه لتأكيد المتخيل الصهيوني بارض الاستيطان وبناء حقائق جديدة على الأرض تمهد لمزيد من التوسع والسيطرة والتحكم و هيمنة متعاظمة خاصة عندما يتوه ويضعف ويفسد مشروع المقاومة المضاد.

كلما وطد المستعمر هيمنته انفتحت شهيته وزادت وحشيته ومع مزيد من الضم ياتي مزيد من الشعور بالتفوق والغرور وانكار الآخر وإلغائه حتى العماء والضم هنا يأتي مدفوعا بنشوة الشعور بالانتصار نتيجة التطابق والدعم الأمريكي اللامحدود والتسابق الرجعي العربي على تبني الرواية الإسرائيلية والتنكر للوجود الفلسطيني وأيضا الحالة المتردية للوضع الفلسطيني على اكثر من مستوى .

الاستيطان هو جوهر الصهيونية وهو الذي بنت وجودها على أساسه و تم تحويله إلى قانون ودستور في قانون الهوية اليهودية وكل ذلك انطلاقا من انطلاقا من قانون القوة، وفي حقيقة الامر فان مخطط الضم الحالي لمستوطنات الضفة الغربية والاغوار هو تقدم وسيرورة تحول الاحتلال الى دور التوسع والهيمنة الإقليمية الي تنقل الكيان مرحلة تتجاوز تثبيت وتطبيع وجوده إلى قيادة المنطقة .

سيادة القوة والعنف لن تكون قادرة على التحقق إلا في حالة طغيان الوعي المهزوم وقبول الظلم والتبعية والتخلي عن المقاومة والاكتفاء بأن يكون الفلسطيني مطواعا قابلا مستسلما لضعفه والذي بدوره يكمل ويحقق صورة ثقافة وقيم وسياسات التوسع الصهيوني العنصري كمنتصر ومهيمن ويعمق الاغتراب الفلسطيني.

لقد نجح الكيان عبر سياسات الهيمنة والإلحاق الممنهجة والممتدة عبر عقود والمتوجه باتفاقيات أوسلو ان يربط متطلبات الحياة الأساسية واليومية للفلسطينيين منظومته الأمنية والاقتصادية والقانونية وتقع على قوى التحرر الفلسطيني مسؤولية كبرى تجاه تفكيك هذه المعادلة وتطوير البدائل وهذا لن يتم دون الانخراط المتواصل والممتد والمتوسع للفلسطينيين بحالة الاشتباك والمواجهة والتي هي وحدها الكفيلة بإعادة إنتاج وعي المقاومة وبنيتها وتقويض شعور الكيان بانتصاره الكاسح واعادته الى مربع التشكك والخوف والتراجع نحو وهن بيت العنكبوت .

ان التعويل على ما يسمى المجتمع الدولي هو حلقة جديدة من مسلسل الإلهاء وبيع الوهم ف منظومات الاستعمار رغم تنافسها الا انها تدعم وتكمل بعضها البعض ، منظومات الهيمنة الدولية ومؤسساتها والقوى السياسية الكبرى كالاتحاد الأوروبي لن تتخذ اي اجراء عملي يمنع هذا الضم من أن يتم مهما تشدقت بمواقف وتصريحات فهي من صنعت وأنتجت هذا الكيان والتعويل عليها وعلى ادواتها- مثلا القانون الدولي -هو مجرد هراء سياسي في عالم لا يعترف إلا بعلاقات القوة ومعادلاتها وما ينتج عنها على أرض الواقع .

الضم اسرائيليا هو مرحلة تؤسس لما بعدها وفي مضامينها تقضي على وهم بناء الدولة في حدود العام 1967 او ما يعرف بحل الدولتين وهو بشكل او بآخر قد يكون فرصة فلسطينية مواتية لقيام إسرائيل بالضم بمقدار ما هو هيمنة وعدوان بمقدار ما هو مساهمة في القضاء على أوهام مسارات التفاوض والمساومة وبناء دولة تحت الاحتلال وقيام اسرائيل بهذه الخطوة قد يؤسس لمشروع فلسطيني جديد أو لاستعادة الجذور في زمن جديد .

الضم يلغي عمليا ما أنتجته أوسلو من اتفاقيات وتفاهمات وأهم من ذلك ما تمخض هذه العملية من هياكل وابنية وسياسات السلطة الوطنية الفلسطينية وهياكل الدولة الفلسطينية لا تملك مقومات استمرارها على ما هي عليه فقد استنفذت دورها بالنسبة للصهاينة وحتى بعد أن تم اختزال دورها في إدارة ملحقة وتابعة وغير مستقلة حتى شكلا الى دور أمني خاضع لبنية السيطرة والتحكم الاسرائيلية والضم صهيونيا سيكون جزء من عملية إعادة إنتاج هياكل فلسطينية جديدة ترضى بمعطيات الأمر الواقع وتتعامل معه.

عملية الضم تأخذ من مقدرات الفلسطيني على كل المستويات لكنها تمنح أيضا للفلسطيني إعادة إنتاج الحقيقة والعودة إلى الجذور والأصول ،ان الضم يساهم في ازالة الطبقات المختلفة والمتراكمة من التزوير والتشويه والاوهام التي تم إلصاقها وتلبيسها لقضية فرصة لوعي تحرري واستراتيجيات لمقاومة المنظومة الاستعمارية التي أنتجت التجزئة العربية والتبعية والفقر والعجز وتعميم الشعور بحالة اللا أفق فرب ضارة نافعة.