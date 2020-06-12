لبنان يشتعل ليلا في مختلف المناطق وخروج المتظاهرين إلى الشوارع

وطن: شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، ليل أمس الخميس، تظاهرات واحتجاجات ضخمة بعد انتشار أنباء عن انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 7000 للدولار الواحد، ما دفع المواطنين الخروج والتنديد بسياسات الحكومة ومصرف لبنان المركزي.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن وسط بيروت شهد مواجهات عنيفة بين الجيش اللبناني والمتظاهرين الذي حاولوا بدورهم إزالة العوائق الحديدية من على الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي.

هذا الأمر دفع القوات الأمنية إلى استخدام القوة لإبعاد المتظاهرين عن المنطقة الأمنية في منطقة رياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية.

كما أقدم عدد من المحتجين على تحطيم واجهة عدد من المصارف في منطقة الحمرا ببيروت وعمد شبان إلى قطع الطريق في المحلة بالقرب من مصرف لبنان المركزي.

أما شمالا، قام متظاهرون بمحاولة إحراق فرع مصرف لبنان المركزي في طرابلس من خلال إلقاء قنابل المولوتوف الحارقة ما استدعى تدخل الجيش اللبناني بقوة لفض التظاهرات وسقط عدد من المصابين بجروح ورضوض عديدة.

كما أغلقت العديد من الطرقات جنوبي لبنان وعلى الاتوستراد الدولي المؤدي إلى سوريا في البقاع.

(سبوتنيك)