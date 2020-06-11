منفذ هجوم "مسجد أوسلو" يواجه أطول مدة سجن بالنرويج

وطن: قضت محكمة نرويجية، الخميس، بالسجن 21 عاما على منفذ هجوم مسجد "مركز النور" بالعاصمة أوسلو، وهي أطول مدة سجن في قانون البلاد.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قتل النرويجي فيليب مانهاوس (22 عاما)، أخته غير الشقيقة في منزلهم، ثم توجه إلى مسجد "مركز النور" وأطلق النار على رواده الذين تمكنوا من السيطرة عليه، ما أدى إلى إصابة مسن (75 عاما).

وقال المدعي العام يوهان أويفربرغ، أثناء مطالبته بتوقيع أقصى عقوبة، إن مانهاوس الذي أفاد في المحكمة بأسفه لعدم تسببه في مزيد من الضرر، “أثبت أنه شخص بالغ الخطورة”، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

بدورها، قالت القاضية بمحكمة مقاطعة أوسلو أنيكا ليندستروم، إن مانهاوس كان يخطط لقتل أكبر عدد ممكن من الناس وإشعال النار في المسجد، وفق المصدر ذاته.

وأضافت أن منفذ الهجوم يعتقد أن "أوروبا تتعرض لهجوم أشخاص من أصل عرقي غير عرقه"، وأن "العرق الأبيض على حافة الانقراض">