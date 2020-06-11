كورونا حول العالم: الإصابات 7.5 ملايين

وطن: اقتربت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الخميس، من حاجز 7.5 ملايين مصاب، فيما تجاوزت الوفيات 420 ألف حالة، بينما تماثل للشفاء من الفيروس 3.5 ملايين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس كورونا مع تراخي القيود، فيما اتهم الاتحاد الأوروبي الصين وروسيا بنشر معلومات مغلوطة عن دول الاتحاد، حيث تواجه بعض الدول الأوروبية انتقادات داخلية إزاء إجراءاتها.

ومع تزايد احتواء الدول الأوروبية للمرض، ستنشر المفوضية الأوروبية قريبا اقتراحاتها لرفع "تدريجي وجزئي" للقيود على السفر ضمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من بداية يوليو/تموز المقبل.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أميركا اللاتينية مساء الأربعاء عتبة الـ70 ألف وفاة، استنادا إلى بيانات رسمية.

وأكثر من نصف هذه الوفيات سجلت في البرازيل، الدولة التي حصدت فيها جائحة كوفيد-19 أرواح حوالي 40 ألف شخص بينهم 1274 مصابا بالفيروس قضوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ورصدت السلطات الصحية البرازيلية 772416 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بعد تسجيل 32913 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا مليونين في الولايات المتحدة، حسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكينز التي تعد مرجعا.

وسجلت 1082 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى حوالي 113 ألف حالة وفاة.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أن جائحة كوفيد-19 حصدت لغاية اليوم في الولايات المتحدة أرواح 112833 شخصاً من أصل حوالي مليوني مصاب. بالمقابل تماثل للشفاء أكثر من 533 ألف مصاب.