الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لخطة "الضم" وعدم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

وطن: جدد الاتحاد الأوروبي رفضه لخطة الضم الإسرائيلية، مؤكداً أنها تشكّل انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي وتقوّض آفاق حل الدولتين، مؤكداً عدم بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك، على لسان ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الخميس، خلال زيارة ممثلو وسفراء دول الاتحاد الاوروبي والقنصل البريطاني وممثل النرويج ونائب ممثل كندا بزيارة عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية في المنطقة المصنفة "ج".

وأكدّ بورغسدورف "نحن هنا اليوم أكدنا على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وتمشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ومن شأن أي ضم أن يشكل انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي وأن يقوّض آفاق حل الدولتين وهو مرفوض من قبلنا".

وأثناء الزيارة، اطلع ممثلو المجتمعات المحلية الدبلوماسيين على توسيع المستوطنات الإسرائيلية المجاورة، وعنف المستوطنين، ومخاوفهم إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم .كما وقدموا شرحا مفصلا عن معاناتهم اليومية نتيجة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وتأثيرها المباشر على حياتهم اضافة لمخاوفهم المتزايدة وسط تهديدات الضم الإسرائيلي التي سيكون لها تأثيرات سياسية وإنسانية شديدة.

ووصف ممثلو المجتمعات المحلية مدى صعوبة تربية الأطفال وحماية أسرهم في ظل استمرار تدمير قوات الأمن الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين وسبل عيشهم، وأعمال التخويف والمضايقة والهجمات العنيفة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون.

وفي خربة جبعيت بالقرب من رام الله تحدث رئيس المجلس القروي عن التحديات التعجيزية التي يواجهونها في الحصول على تصاريح البناء من السلطات الإسرائيلية وعمليات الهدم التي يمارسها الاحتلال.

وفي قرية "قريوت" قدم ممثلو مؤسسات المجتمع المحلي شرحا تفصيليا عن المستوطنات الإسرائيلية المحيطة الآخذة في التوسع وآثارها على المزارعين وحياتهم اليومية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين شبه اليومية.

وفي الجفتليك، تحدث المُزارعون عن ممارسات السلطات الإسرائيلية من هدم الأنابيب المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وتخريب تلك الاراضي.

وحذر ممثلو المجتمعات المحلية من اثار الضم خاصة ما قد يترتب عليه من ترحيل قصري للسكان الفلسطينيين، وزيادة عمليات الهدم وعنف المستوطنين.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يدعمون المجتمعات الثلاثة بمشاريع متعددة، تهدف الى تحسين الظروف المعيشية والحصول على الخدمات الأساسية.