إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في محافظة الخليل

رام الله- وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة الخليل.

وأضافت الوزيرة أن الحالة الأولى سجلت لشاب 31 عاماً في قرية الكوم جنوب غرب الخليل، وتجري طواقم الطب الوقائي عملية حصر لمخالطيه لمعرفة سبب الإصابة، والحالة الثانية لشابة 30 عاماً في السموع جنوب الخليل، انتقلت إليها العدوى عن طريق إحدى قريباتها في بلدة حورة في بئر السبع.

وبتسجيل الإصابتين الجديدتين، ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 669 إصابة.