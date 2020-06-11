إعلام عبري: الأموال قد تصل إلى قطاع غزة من دون العمادي

وطن: : كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم ‏الخميس، أن السفير القطري محمد العمادي لن يأتي الى قطاع غزة هذا الشهر.

وقال محرر الشؤون الفلسطينية في القناة كان العبرية غال برجر، إن السفير القطري العمادي لن يأتي الى قطاع غزة هذا الشهر، موضحا أنه بالنسبة للأموال، فربما تدخل بعد عدة أيام.

وقد تأخر وصول العمادي لقطاع غزة، عن موعده الشهري، حيث يتم توزيع المنحة القطرية كل بداية شهر، دون توضيح الأسباب.

وكانت آخر زيارة للسفير العمادي إلى غزة في 21 فبراير الماضي، حين وصل رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، إلى القطاع في زيارة شملت إشرافه على توزيع مساعدات مالية على عشرات آلاف الأسر الفقيرة.

ووصل آنذاك، العمادي برفقة نائبه خالد الحردان إلى قطاع غزة، من معبر بيت حانون "إيرز" شمالي القطاع.

واستفاد من المنحة القطرية 100 دولار شهر نيسان 2020 نحو 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، حيث تم صرفها في 2/5/2020، وفق إجراءات احترازية ووقائية.