إيطاليا تسجل 53 وفاة بفيروس كورونا و379 إصابة جديدة

وطن: أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا تسجيل 53 وفاة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس مقابل 71 وفاة في اليوم السابق بينما ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 379 مقابل 202 يوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير شباط ارتفع الآن إلى 34167 وهي رابع أعلى حصيلة وفيات بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 236142 وهي سابع أعلى حصيلة إصابات بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

المصدر: (رويترز)