7 إصابات بحوادث سير متفرقة في غزة

وطن: أُصيب 7 مواطنين، مساء اليوم الخميس، جراء حوادث سير متفرقة وقعت في محافظتي الوسطى والشمال من قطاع غزة.

وبحسب دائرة مرور غزة، فإن 3 مواطنين أصيبوا إثر اصطدام مركبة من نوع فيات بشاحنة تعليم قيادة مقابل مدرسة المجد على شارع صلاح الدين بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ووقعت إصابة واحدة إثر اصطدام شاحنة كبيرة بعدد من المركبات على شارع صلاح الدين "مدخل المغازي" في المحافظة الوسطى.

كما أُصيب مواطن إثر اصطدام مركبة "سوبارو" بشاحنة داف (صهريج سولار) مقابل أبراج النصيرات في المحافظة الوسطى.

وأُصيب مواطنان في حادث سير بين مركبة ودراجة نارية بالقرب من محكمة الصلح في جباليا، شمال غزة.