الاحتلال يبعد حارس الأقصى عصام نجيب لـ5 أشهر

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال، يوم الخميس، حارس المسجد الأقصى عصام نجيب عن المسجد لمدة 5 أشهر.

وتسلم الحارس نجيب قرار الابعاد عن المسجد الأقصى لمدة 5 أشهر من شرطة الاحتلال اليوم، وينتهي بتاريخ 7 من أكتوبر.

في السياق، مددت شرطة الاحتلال اليوم توقيف الشاب المقدسي أحمد أبو صبيح، ليوم غد الجمعة، للمثول أمام محكمة الصلح.

وكان الشاب أحمد أبو صبيح اعتقل قبل عدة أيام من باب الساهرة بالقدس، ومدد توقيفه عدة مرات.

كما أخلت محكمة الاحتلال اليوم سبيل5 شبان من قرية العيسوية، بدون أي شروط.

والشبان هم: محمد عصمت عبيد، محمد مبتسم عبيد، يزن بسام عبيد، أمين عمر حامد، معاذ ناهد عبيد.