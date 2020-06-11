الاحتلال يعيد اعتقال الأسير صلاح حسين بعد إنهائه محكوميته (15 عاماً)

وطن: أعادت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير صلاح حسين، من بلدة بيت دقّو في القدس المحتلة، بعد لحظات من الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي، وكان من المقرر مُسبقاً الإفراج عنه اليوم الخميس، بعد إنهائه محكوميته البالغة 15 عامًا.

وللأسير حسين، طفلٌ أنجبته زوجته شيرين عن طريق النطف المهرّبة من سجون الاحتلال، واسمه عليّ، ويبلغ من العمر 4 سنوات ونصف السنة. وكان من المقرر إقامة حفل زفاف للأسير وزوجته، السبت 13 يونيو، إذ لم تتسنّ إقامته مسبقًا فقد عُقد قرانهما قبل سنوات، خلال فترة الاعتقال.

وفقد الأسير صلاح والده، في شهر يوليو من العام الماضي، ولم يحظَ بوداعه بسبب اعتقاله، الذي استمر 15 عامًا في سجون الاحتلال.