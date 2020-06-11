كل التضامن مع القاضي فاتح حمارشة وحرية التعبير

كتب: د. عصام عابدين

لا شك أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي الحالي السيد عيسى أبو شرار، الذي جرى تعيينه كما رؤساء المجلس القضائية السابقين، على نحو غير دستوري، يقف كسابقيه موقفاً عدائياً من الحق الطبيعي للقضاة في حرية التعبير عن أرائهم؛ المكفول في قانوننا الأساسي (الدستور) وقانون السلطة القضائية والمعايير الدولية لحرية التعبير عن الرأي واستقلال القضاء، يقف كسابقيه موقفاً عدائياً من الإصلاح القضائي وأساسه الاستقلال الذاتي للقضاة واحترام سيادة القانون.

وهذا ما تجلّى، مجدداً، في إعلان سعادة القاضي فاتح حمارشة على صفحته الشخصية على فيسبوك عن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، بملاحقته إدارياً، على خلفية حقه الطبيعي، كإنسان وقاض، في التعبير عن الرأي.

وتجلّى من قبل بإحالة سعادة القاضي أحمد الأشقر إلى المجلس التأديبي، وإحالة سعادة القاضي أيمن ظاهر للتحقيق وقد ترك قضاء المجلس الانتقالي. وفي ظني أنه، استهداف واضح، للقضاة الفلسطينيين الشباب، للمبادىء والقيم الدستورية، في عهد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، كعهد مَن سبقه من رؤساء المجالس؛ بإحالة سعادة القاضي عزة الراميني للتحقيق، وإحالة سعادة القاضي عبد الله غزلان للمجلس التأديبي وإبقاء الملف ساكناً حتى اللحظة.

وتجلى أيضاً، في التعاميم غير دستورية التي تواتر عليها رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ومَن سبقه في إدارة القضاء، واستهدفت تكميم أفواه السادة القضاة، والنيل من حقهم الطبيعي في التعبير عن آرائهم ونشرها، واعتبار حرية التعبير عن الرأي حق حصري لرئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والمحكمة العليا يخرج على الإعلام متى شاء كي يشن هجومه على القضاة، والمحامين، ويمس كما يشاء بما تبقى من مكانة وهيبة للقضاء الفلسطيني وبرسالة مهنة المحاماة السامية.

إن كان رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، كما رئيس المحكمة الدستورية العليا، يدرك، أنه أضعفُ من أن يصمد في اختبار الثقافة القانونية المحلية ومتطلبات الإصلاح القضائي قبل الحديث عن المعايير الدولية والممارسات الفضلى للدول فهذه مصيبة، وإن كان لا يدرك، ويعتقد غير ذلك، وأظنه، كمَن سبقه، يعتقد أنه القضاء والقضاء هو! فالمصيبة أعظم.

مصيبة القضاء الفلسطيني، ومقتله، كانت وما زالت، في رؤساء المجالس القضائية المتعاقبين، وطغيان عقلية الشخوص على حساب التكوين والأداء المؤسسي للقضاء، لذلك، لم تشهد فلسطين وجود مجالس قضائية تدير السلطة القضائية على الأرض وتحمي وتصون استقلالها المستباح، وإنما شهدت فلسطين وما زالت رؤساء مجالس قضائية يطغون على القضاء والإصلاح القضائي وحق الناس في حماية حقوقهم الطبيعية والدستورية بغياب المحاسبة والإنصاف والعدالة الناجزة.

مرض القضاء الفلسطيني، وجرحه النازف بغزارة، كان وما زال في رؤساء مجلس القضاء الأعلى المتعاقبين، في طغيانهم على المجالس والقضاة والقضاء، وتآزرهم مع السلطة الحاكمة وبعض الأزلام في المجتمع المدني والتعليم القانوني، إنها حكاية الصراع على النفوذ والمصالح والمغانم في مشهد النظام السياسي ككل، على حساب نزيف الحق والعدل والحرية والكرامة. علاج القضاء الفلسطيني، كان وما زال، في مأسسة إدارة القضاء (مجلس القضاء الأعلى) بما يتفق وصحيح الدستور وقانون السلطة القضائية، وهو حق للمجتمع ككل، وواجب في دولة القانون، من أجل شعب تواق للحق والحرية وتقرير المصير.

نشر سعادة القاضي فاتح حمارشة على صفحته على فيسبوك الآتي "رئيس المجلس الانتقالي الأستاذ عيسى أبو شرار يصدر قرارا بملاحقتي إدارياً على خلفية حرية الرأي والتعبير في مسائل متصلة بالشأن العام ومتعلقة بالنقد المباح لأدائه الوظيفي كرئيس للمجلس الانتقالي، مما يشكل استمراراً بنهج تكميم أفواه القضاة وتقييداً لحقوقي الدستورية كمواطن أولاً، وكقاض ثانياً، وكأمين سر جمعية نادي القضاة الفلسطينيين الهادفة لحماية مصالح القضاة والدفاع عن حقوقهم ثالثاً. ويأتي هذا القرار خلافاً لما أرساه مجلس تأديب القضاة الفلسطيني من مبادىء كرست حق القضاة بالرأي والتعبير في المسائل المتعلقة بالشأن العام".

وطرح القاضي حمارشة في منشوره أسئلة استفهام واستنكار تطال القيم وبرسم الجميع "ألا يعتبر هذا القرار خطوة باتجاه تحصين المسؤول من النقد؟ على قاعدة أن فاقد الشيء لا يعطيه، ألم يعد من الصعب جداً على قضاة فلسطين حماية حقوق الإنسان وحرياتهم وهم لا يتمتعون بهذه الحقوق؟! وهل يعتبر تكميم الأفواه منسجماً مع أهداف الإصلاح المدعاة؟". ونشر القاضي حمارشة على صفحته المنشورات المتصلة بملاحقته إدارياً بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وأعلن القاضي الفلسطيني الشاب، فاتح حمارشة، في منشوره الآتي "وأعلن من الآن التخلي عن حقي بالسرية لاطلاع العموم". ما يعني بوضوح؛ أنه قرر استخدام حقه الراسخ في قانوننا الأساسي والواضح في قانون السلطة القضائية بالتخلي عن السرية في إجراءات الملاحقة الإدارية والمساءلة التأديبية، كي تكون علانية وعلى رؤوس الأشهاد، وكي لا يتحول النص القانوني الحامي لكرامة واستقلال القضاة إلى أداة للنيل من الحقوق الطبيعية والدستورية للقضاة وتحت جنح الظلام.

يقول الأستاذ فاروق الكيلاني في مؤلفه "استقلال القضاء" ومن وحي التجربة: "عندما تفتقر إدارة القضاء إلى وعي الضمير وتكون هي أول مَن لا يحترم القانون ولا يخضع لأوامره وأحكامه فإن ذلك نذير بانهيار سلطة القضاء وسقوطها لأن اختراق استقلال القضاء الذي يتم من داخله يكون أكثر وأعمق خطراً على القضاء من الاختراق الخارجي الذي يمكن صدّه".

وختاماً، حيث أنني، كمواطن فلسطيني، ومدافع عن حقوق الإنسان، مخاطب بهذا الإعلان، فإنني أتشرف بالوقوف إلى جانب سعادة القاضي فاتح حمارشة، حتى النهاية، دفاعاً عن حرية التعبير للقضاة الفلسطينيين.. دفاعاً على حرية الكلمة.. دفاعاً عن استقلال القضاة كأساس لإصلاح القضاء دفاعاً عن الحقوق الطبيعية والدستورية ودفاعاً عن دولة القانون.

ولكل وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات.