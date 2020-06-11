هيئة الأسرى: إستقرار الحالة الصحية للأسير معمر الصباح

وطن: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الخميس، إستقرار الحالة الصحية للأسير معمر الصباح ( 41 عاما ) من مدينة جنين، والذي يرقد في مستشفى سوروكا في بئر السبع منذ عدة ايام، نتيجة تدهور مفاجئ تعرض له.

واوضحت الهيئة انه بعد جهود حثيثة تمكن محاميها كريم عجوة من الحصول على معلومات دقيقة عن وضع الأسير الصباح، حيث تم إبلاغه انه "عند ادخاله للمستشفى قبل عدة ايام كان يعاني من فشل رئوي ومشاكل بالرئة، ونتيجة لذلك تم وضعه بشكل فوري تحت اجهزة التنفس والتخدير".

وأضاف عجوة "وضعه الصحي الآن مستقرا حسبما تم ابلاغي من قبل مصلحة السجون، صاحي ويتكلم، وموصول بإنبوب أكسجين بواسطة الانف، حيث انه تم ازالة اجهزة التخدير عنه منذ الامس، كما خضع لاربعة فحوصات لفيروس كورونا وتبين بان نتيجته سلبية، اي انه غير مصاب".

واشار عجوة الى ان الأسير الصباح سيكون تحت المتابعة والمراقبة الطبية، وانه يوم الاحد القادم سيتم التواصل مع مصلحة السجون وادارة السجن في النقب من اجل الوقوف على آخر المستجدات بالنسبة لوضعه الصحي.

يذكر أن الأسير معمر أسعد عبد الله صباح (41 عاماً) من مدينة جنين كان قد دخل بداية العام الجاري عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال.