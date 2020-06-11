أسرى سجن "عوفر" ينفذون خطوات احتجاجية

أسرى سجن "عوفر" ينفذون خطوات احتجاجية
وطن: نفذ أسرى سجن "عوفر"، اليوم الخميس، خطوات احتجاجية عبر إرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام، احتجاجاً على رفض إدارة السجن توفير الملابس للأسرى الموقوفين، واستمرار وقف زيارات عائلاتهم.
وقال نادي الأسير في بيان له، إن هناك تصاعداً في نسبة الاعتقالات منذ مطلع أيار/مايو الماضي، رافقه استمرار إدارة سجون الاحتلال بوقف زيارات عائلات الأسرى منذ شهر آذار/مارس المنصرم، كجزء من الإجراءات المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا"، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة تحديداً في السجون التي يقبع فيها الأسرى الجدد، حيث تُشكل زيارة العائلة السبيل الوحيد لإمكانية إدخال الملابس لهم.
وجدد نادي الأسير مطالبته لكافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة التدخل والضغط على إدارة سجون الاحتلال لوقف إجراءاتها المرتبطة بأزمة الوباء، والتي تحولت إلى أدوات سلب وحرمان.