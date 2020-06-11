القدس: مناشدات لمؤسسات حقوق الانسان الدولية التدخل لوقف الهجمة الاحتلالية الشرسة على العيسوية

وطن: ناشد عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية محمد ابو الحمص مؤسسات حقوق الانسان الدولية التدخل لوقف الهجمة الاحتلالية الشرسة على البلدة .

واوضح ابو الحمص، ان العيسوية تواجه اقتحامات واعتقالات واعتداءات على مواطنيها والتنكيل بهم بشكل يومي منذ اكثر من عام، مشيرا الى ان قوات الاحتلال وخلال اقتحامها البلدة الليلة الماضية اصابت مواطنا في رأسه واعتدت بالضرب المبرح على شابين قبل اعتقالهما وخمسة اخرين .

المصدر: صوت فلسطين