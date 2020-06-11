رئيس اتحاد الهيئات المحلية: عنوان المرحلة "لا تواصل مع الجانب الاسرائيلي"

وطن: أكد رئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى أبو حديد أن اجتماع الهيئات المحلية برئيس الوزارء محمد اشتية يوم أمس، خرج بتوجيه هذه الهيئات حول كيفية التعامل مع هذه المرحلة تحت عنوان واضح وهو "لا تواصل مع الجانب الاسرائيلي" إضافة إلى مناقشة كافة التحديات التي تعيق عمل الهيئات المحلية.

وأشار أبو حديد، إلى أن رئيس الوزراء وعد بتحويل مالي بشكل شهري لصالح الهيئات المحلية إلى جانب التوافق على تشكيل لجنة ثلاثية لمعالجة الديون المتراكمة على هذه الهيئات لتتمكن من أداء مهامها.

وشدّد رئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى أبو حديد على دور الهيئات المحلية باعتبارها الشريك الأساسي الأكبر في تعزيز صمود المواطن وتمكينه في مواجهة الأزمات خاصة السياسية، إلى جانب واجبها بتوفير سبل العيش الكريم والحياة السهلة لمواجهة الاحتلال.

المصدر: صوت فلسطين