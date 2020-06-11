الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات واقتحامات مختلفة في الضفة الغربية:

مخيم الأمعري

اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم الأمعري، في محافظة رام الله والبيرة.

وأقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري، واعتقلت الشاب مصطفى عبد الكريم الشاويش، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

كما اعتقلت المواطنين محمد احمد جاد الحق ومحمد رمضان جاد الحق على حاجز عسكري مفاجئ قرب حي أم الشرايط، وهما من سكان مخيم الامعري.

بيت فجار

اعتقلت قوات الاحتلال اسيرا محررا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وهو الأسير المحرر امير مراد طقاطقة (17 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.

عزون

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة عزون شرق قلقيلية، هما زكريا شبيطة عبد الحميد شبيطة (26 عاما)، وأحمد خالد بدوان (20 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما

الظاهرية

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وهو زايد اخضيرات (47 عاما) على حاجز عسكري جنوب البلدة.