اعتقالات في يافا على خلفية المظاهرات الرافضة لتجريف مقبرة الإسعاف الإسلامية

وطن: نفذت شرطة الاحتلال اعتقالات في يافا، الليلة الماضية، اثر مواجهات اندلعت في المدينة احتجاجا على تجريف سلطات الاحتلال مقبرة الإسعاف الإسلامية .

وذكرت شرطة الاحتلال أنها اعتقلت 4 مواطنين من يافا، بذريعة إضرام النار في حاويات النفايات وإلقاء الحجارة نحو الشرطة.

ويؤكد المتظاهرون في يافا رفضهم القاطع لإي انتهاك لقبور أجدادهم في مقبرة الإسعاف الإسلامية.

وتشهد مدينة يافا احتجاجات متجددة وحالة من الغضب جراء جريمة الاحتلال بتجريف مقبرة الإسعاف، بهدف إقامة مبنى سكني عليها.