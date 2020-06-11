وزارة الداخلية تعلن السقف النهائي لتمديد مدة مجالس إدارة الجمعيات

وطن: صرح مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة بوزارة الداخلية عبد الناصر الصيرفي بأن الوزارة قامت بمخاطبة البنوك عبر سلطة النقد بشأن التمديد لمجالس البلديات الخيرية بما يلي:

- استنادا إلى الكتب السابقة التي تم التمديد بها لمجالس إدارة الجمعيات الخيرية وفروع الجمعيات الأجنبية والأندية الرياضية بالتواريخ 9/3/2020 و1/4/2020 و4/5/2020 والتي جاءت استجابة عاجلة لوضع الطواريء الذي ساد البلاد وتماشيا مع مراسيم الرئيس بذلك ، إن الإدارة تعتبر السقف النهائي لتمديد مدة مجالس إدارة الجمعيات هو تاريخ 5/7/2020 على اعتبار ان اخر تمديد تم بتاريخ 5/6/2020 لمدة شهر.

- على كافة الجمعيات الخيرية وفروع الجمعيات الأجنبية والأندية الرياضية انجاز المتطلبات القانونية الخاصة بها من تقارير مالية وادارية والمعاملات الضريبية واجتماعات الهيئات العامة وإجراء الانتخابات المستحقة قبل تاريخ 5/7/2020 وتسليم الوثائق لمكاتب وزارة الداخلية.

- على الجميع اتباع قواعد الصحة العامة الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، حفاظا على سلامة الجميع.