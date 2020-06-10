وزير الخارجية الألماني: ملتزمون بحل الدولتين ونرفض الخطوات الأحادية

وطن: أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين ورفضه للخطوات الأحادية، وقلق بلاده من اعتزام إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بالعاصمة عمان التي وصلها في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، قادماً من إسرائيل.

وقال ماس إن “الوقت الراهن للدبلوماسية وليس للتهديدات المتبادلة”، مضيفا “استخلصت اليوم أن التوافق على حل يبدو صعباً”.

ودعا الوزير الألماني الفلسطينيين إلى تقديم اقتراحاتهم؛ لاستئناف المفاوضات مع الإسرائيليين.

وفي السياق ذاته، قال ماس “سنقوم في الأسابيع المقبلة بتوحيد المواقف ضد الضم (الإسرائيلي)، وسنبدأ بدور الوسيط للمفاوضات داخل الإتحاد الأوروبي ومجلس الأمن”.

من جانبه، جدد الصفدي موقف المملكة الرافض لقرار الضم، وحذر من خطورته، مؤكداً أنه “لن يمر دون رد”.

وتابع، بالمؤتمر نفسه “علينا أن نركز الآن على وقف الضم، ومن ثم العودة للمفاوضات”.