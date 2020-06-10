وصول وفد الخبراء الصحي الصيني إلى فلسطين

وطن: وصل وفد الخبراء الصحي الصيني إلى فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، لدعم جهود فلسطين في مكافحة فيروس كورونا، والاستفادة من التجربة الصينية في التصدي لهذا الوباء.

واستقبلت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، الوفد الصيني برفقة سفير الصين لدى فلسطين قواه وي، وطاقم وزارة الصحة ووزارة الخارجية والمغتربين، حيث أكدت د. الكيلة متانة العلاقات الفلسطينية الصينية، والتي تتجلى اليوم عبر هذا الوفد المميز، والذي ستستفيد منه الكوادر الطبية الفلسطينية في تصديها ومكافحتها لجائحة كورونا.

وأضافت: باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية نرحب بكم في فلسطين التي تحتاج لدعم كل دول العالم للتخلص من وباء الاحتلال ووباء كورونا.

وأوضحت أن الزيارة ستستمر من 10 وحتى 17 يونيو الجاري، حيث سيقوم الفريق الصيني تجربته في وضع السياسات الوقائية ولمكافحة نقل العدوى خاصة داخل المستشفيات.

من جهته، أكد السفير الصيني لدى فلسطين أن زيارة الوفد تأتي من منطلق مد يد العون للأشقاء والأصدقاء الفلسطينيين، حيث عملت الصين ومنذ بدء انتشار الفيروس في فلسطين على تقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة، مثل الإمدادات الطبية والاستشارات عبر الاجتماعات عن بعد.