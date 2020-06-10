مصطفى البرغوثي: اذا كانت اوروبا جادة في رفض الضم عليها رفع راية العقوبات في وجه إسرائيل

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي أن رفض الدول الأوروبية لمخطط الضم و التهويد الإسرائيلي لن يؤخذ على محمل الجد من نتنياهو وحكومته ما لم ترفع اورويا سلاح العقوبات في وجه إسرائيل وتبادر كل دولها للاعتراف بدولة فلسطين على جميع الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس.

وأكد البرغوثي أن نتنياهو و غانتس هما وجهان لنفس عملة الضم و التمييز العنصري الإسرائيلي ومعهما حزب العمل الذي كان المخطط الأول للمشاريع الإستيطانية الإستعمارية.

وحذر البرغوثي من المحاولات الإسرائيلية الترويج لصفقة القرن و تصفية الحقوق الفلسطينية تحت شعار العودة للمفاوضات العقيمة.

وقال البرغوثي إن أوروبا و دول العالم لا تستطيع استعمال معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بخرق القانون الدولي وضم أراضي محتلة.

وأضاف أن التضامن الشعبي العالمي مع فلسطين يتصاعد في اطار الثورة العالمية الجارية ضد العنصرية، وستتصاعد معه الحملة العالمية لفرض العقوبات والمقاطعة على نظام الاحتلال و التمييز العنصري الإسرائيلي.