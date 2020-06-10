ماس لنتنياهو: الضم قد يؤدي إلى العقوبات والاعتراف بفلسطين

وطن: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، حذر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من عواقب تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وحسب صحيفة "هآرتس" ، فإن ماس أبلغ نتنياهو اليوم الأربعاء، بأن دولا في الاتحاد الأوروبي قد تفرض عقوبات على إسرائيل وتعترف رسميا بدولة فلسطين في حال مضي الحكومة الإسرائيلية قدما بخطط ضم الأراضي.

وأشار ماس خلال اللقاء مع نتنياهو إلى أن ألمانيا لا تؤيد اتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال، لكن دولا أخرى تدفع بالاتحاد الأوروبي بهذا الاتجاه.

من جانبه، قال نتنياهو لماس إن أي "خطة واقعية يجب أن تعترف بواقع الاستيطان وألا تعزز الوهم بطرد الناس من بيوتهم"، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

ومع أن البيان لم يتضمن أي ذكر لخطة الضم، وأشير فيه إلى أن نتنياهو تحدث عن "المصالح الحيوية" الإسرائيلية، بما فيها "السيطرة التامة على الأمن" بالضفة الغربية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي انتقد خطة الاحتلال لضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي من المتوقع أن تبدأ إسرائيل بتفعيلها في 1 يوليو المقبل.