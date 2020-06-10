الاحتجاجات تتواصل في أمريكا: تشيع فلويد.. وإلقاء تمثال كولومبس في البحيرة

وطن: ألقى محتجون غاضبون بتمثال كريستوفر كولومبس في بحيرة بمدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية، وأفادت مصادر إعلامية بتزايد أعداد الأمريكيين إلى محيط البيت الأبيض في تواصل لمظاهرات ضد العنصرية منذ مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

وأظهرت لقطات مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام عدد من الأشخاص بالإطاحة بالتمثال، ثم إشعال النار فيه قبل أن يتم رميه في بحيرة بالحديقة الكائنة في وسط مدينة ريتشموند.

وأقيمت في مدينة هيوستن بولاية تكساس مراسم تشييع الأميركيّ الأفريقيّ جورج فلويد الذي قضى خنقا على يد شرطيّ في مدينة مينابولس.

وجاب المتظاهرون شوارع مدينة سياتل، مرددين الهتافات المنددة بعنصرية الشرطة وممارساتها وذلك قبل أن يجتمع المحتجون في احدى قاعات المدينة مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم بإقرار العدالة في بلادهم.

وطالب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتذار عن تصريحات اتّهم فيها ناشطاً سبعينياً بتلفيق حادث سقوطه في بافالو.

ووصف كومو تعليقات ترامب بالمشينة والمقرفة، وسأله كومو:"هل الدم يخرج من رأسه هل كانت أعيننا تكذب علينا؟" مضيفا أن الرجل لا يزال في المستشفى والرئيس يستخفّ به، واصفاً تصريحاته بالقاسية والمتهوّرة.

بدوره، أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن أنّ الوقت حان للاستماع إلى الأميركيين وتحقيق العدالة الاجتماعية ووقف التمييز العنصري، بالتوازي مع موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين الجنرال تشارلز براون كأول أميركي أفريقي في منصب رئيس أركان القوات الجوية.

وحددت محكمة أميركية، أمس الثلاثاء، كفالة بقيمة 1.25 مليون دولار للإفراج عن ديريك تشوفن الضابط المتهم بقتل المواطن الأميركي، جورج فلويد، ومثل الشرطي السابق في مينيابوليس المتهم بقتل الأميركي الأفريقي جورج فلويد، للمرة الأولى أمام المحكمة التي حددت الكفالة الإفراج عنه على ذمة القضية.