فتح تدعو البرلمان البلجيكي لتبني قرار لجنة العلاقات الخارجية بالاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - وطن: أشادت حركة فتح بقرار لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفدرالي البلجيكي، اليوم الأربعاء، والداعي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

واعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي، بعد ظهر اليوم، اقتراحا مقدما من الحزب الاشتراكي البلجيكي، والذي يدعو بلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين بأغلبية ٨ أصوات مقابل رفض ٧ أصوات وامتناع اثنين.

وسيتم عرض القرار على جلسة عامة في البرلمان البلجيكي في 16 تموز/ يوليو المقبل.

واعتبرت حركة فتح الحراك على مستوى البرلمانات في العالم استجابة للعنوان الفلسطيني الشرعي الذي يرفع لواء مطالبنا الوطنية بيد منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وجددت فتح التحذير من مخاطر تمرير قرار الضم الاسرائيلي، مؤكدة في بيان للمتحدث باسمها جمال نزال أن من شأن الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، والجبهة الأوروبية بشكل خاص، أن يشكل ردا وحيدا على أي توجهات اسرائيلية لإحباط حل الدولتين وفرص قيام السلام بناء عليه.