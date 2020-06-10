الإغاثة الزراعية تدعو لجبهة وطنية لمواجهة قرار الضم

رام الله - وطن: عقدت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ندوة لمناقشة تداعيات ضم الأغوار وسبل مواجهة هذه المخططات ، بحضور رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية م.حسام ابو فارس ومديرها العام أ. منجد أبو جيش ومدراء الدوائر والفروع في المؤسسة ، وتم مناقشة الأثار السياسية و الاقتصادية و القانونية المترتبة على ضم الأغوار من خلال مداخلات قدمها كل من مدير مركز مسارات د.هاني المصري والخبير الاقتصادي د.نصر عبدالكريم ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية أ.عصام العاروري ، وذلك في مقر الإغاثة الزراعية الرئيسي في مدينة رام الله

وقدم رئيس مجلس ادارة الإغاثة الزراعية حسام ابو فارس مداخلة تمهيدية للجلسة، حيث أكد على استمرار الإغاثة الزراعية في تقديم خدماتها لمواطني ومزارعي الأغوار ، كما أعلن عن نية الإغاثة الزراعية البدء في مشاريع تنموية خلال الفترة القريبة المقبلة و التي تهدف لتعزيز صمود المزارعين و المواطنين فيها .

كما قدم هاني المصري مداخلة عن الوضع السياسي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة و احتمالات الضم الفعلي وخيارات الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المخططات ، قائلا بأنه سيصح من الامور الصعبة والمستحيلة اقامة الدولة الفلسطينية في حال تم تطبيق الضم، لإن هذا القرار سوف يطبق على الأرض وحدها ولا يطبق على السكان فالاحتلال يريد الارض الفلسطينية باقل عدد ممكن من الفلسطينيين وانه من الممكن جدا ان تقوم حكومة الاحتلال بضم الاغوار وذلك لعدة معطيات من اهمها ان نتنياهو يريد صرف الرأي العام عن قضايا الفساد التي يلاحق بسببها في المحاكم .

وأضاف المصري أن خطورة ضم الأغوار ليست بإقتطاع 30% من مساحة الضفة الغربية فقط وانما لانها تمهد لإقتطاع أجزاء اخرى في مراحل اخرى وهذا الامر خطير جدا لانه يكسر وحدة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وسيسهل مهمة الاحتلال في مواقع اخرى .

وعن احتمالات الضم و الردود الفلسطينية قال المصري بأنه من الوارد جدا ان يقوم الاحتلال بالضم بدون حدوث اي ردود فلسطينية شعبية ورسمية تذكر كما حدث في موضوع الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الامريكية لها وانه في حال كانت هناك مظاهرات كبيرة وردود فعل شعبية ورسمية كبيرة من الوارد جدا ان يتراجع الاحتلال عن الضم وذلك بسب توصيات داخلية اسرائيلية بالتروي وعدم الاقدام عليها بدون دراسة كافة التبعات السياسية والامنية قبل الضم خصوصا وانه من الوارد ان تكون ردود الافعال الدولية ايضا صاخبة ومناهضة لهذه الخطط .

من جانبه، قدم مدير مركز القدس للمساعدة القانونية أ . عصام العاروري مداخلته لمناقشة الاوضاع القانونية في حال تم تطبيق الضم، قائلا بأن هذا الاجراء غير قانوني وفقا للقانون الدولي الانساني ووفقا لإتفاقيات جنيف التي تمنع نقل السكان وملكية اراضي الشعب المحتل الى سيادة وسيطرة سلطات الاحتلال .

كما اضاف العاروري بأن الاحتلال تاريخيا لم يحترم اي اتفاقية او معاهدة منذ العام 1948 وان الاحتلال حتى من خلال المفاوضات التي يدخلها مع الجانب الفلسطيني يعمل فقط على اضاعة الوقت وفرض وقائع على الأرض بهدف تثبيت الاستيطان و القضاء على فكرة اقامة دولة فلسطينية .

كما حمل العاروري السلطة الفلسطينة بعض المسؤولية عن الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم حيث غرقت السلطة الفلسطينية في متاهات بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وهو الامر الذي لم يتحقق الا في بعض الشكليات .

واضاف العاروري "يقع على عاتق المؤسسات الاهلية مسؤولية مواجهة خطط الضم ويقع على عاتقها تبني سياسات تعزيز صمود المواطنين و التغيير من طبيعة برامجها ومشاريعها بشكلها الحالي سواء في الاغوار او غيرها "، متابعا " ليس من الضروري ان ينجح الاحتلال في مساعيه لضم الاغوار ومن الممكن والوارد جدا ان يقوم الشعب الفلسطيني بالتصدي لهذا المشروع وان تأتي نتائج معاكسة للنتائج التي يتوقعها الاحتلال" .

وفي الجانب المخصص للأثار الاقتصادية لضم الاغوار من الجلسة ابدى الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكيرم استغرابه من الاراء التي تعتبر الاغوار الفلسطينية جوهرة وفعليا لم تقم بتقديم ما يعزز صمود المواطنين في الاغوار وتركتهم يواجهون الاحتلال وحدهم و بدون اي شكل من أشكال مقومات الصمود .

كما ركز عبد الكريم على ضرورة اعتماد الحكومة سياسات مختلفة تجاه الاغوار والعمل على تعزيز الصمود و الاستثمار في القطاع الزراعي قائلا "من يريد المواجهة يجب عليه ان يملك مقومات البقاء و الصمود ، كما يجب زيادة الموازنة الممنوحة للقطاع الزراعي و التي تعتبر مخجلة ولا ترتقي لموازنة قطاع زارعي حيث تشكل ما يقارب من 1% من الموازنة العامة للحكومة ."

واضاف عبد الكريم أن اهمية الاغوار حاليا تكمن في انها ستكون العمود الفقري الاقتصادي للدولة الفلسطينية مستقبلا وان ضمها سيقضي على هذه الفكرة .

وعن خيارات ضم الاغوار قال عبد الكريم انه من الوارد جدا ان تقوم اسرائيل بضم الاغوار بدون اي رد فعل و تقضي هذه الخطوة على حلم الدولة الفلسطينية وتؤسس لمرحلة المناطق الفلسطينية المعزولة لانه سيتبعها ضم الكتل الاستيطانية في الضفة وهو الامر الذي سيلحقه تبعات اقتصادية سيئة على الشعب الفلسطيني ، ومن الوارد ان تحدث حالة من الرفض و العصيان و التمرد على هذه القرار ويفشل و تتحقق الدولة الفلسطينية و يكون له تبعات اقتصادية ممتازة ، كما انه من الوارد ان يقوم الاحتلال بتأجيل الضم مؤقتا و هنا يقع على عاتق الجميع العمل لإحباط هذه المخططات مستقبلا ،"

ويرى د.نصر عبدالكريم بأن المعركة الحقيقية هي معركة على الارض و على المياه و الزراعة وعلى الحكومة الفلسطينية اعادة النظر بسياستها الاقتصادية كاملة والعمل على اعادة الاعتبار للقطاع الزراعي ، كما يقع على عاتق القطاع الاهلي العمل مع السلطة في الاغوار لتعزيز صمود المزارعين و المواطنين .

وتم فتح نقاش معمق بناء على المداخلات التي قام بها الخبراء الثلاث والتي تم بموجبها نقاش الخطوط العامة التي تهدف للتصدي لخطط الضم .

كما دعت الإغاثة الزراعية لتوحيد الجهود بين كافة الفاعلين لبناء جبهة وطنية لمقاومة الضم و تعزيز صمود المواطنين في تلك المناطق المحرومة من خلال العمل على استصلاح الاراضي و مد خطوط المياه و شبكات الري وهو الامر الذي يسهم في تعزيز مكانة الاغوار اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا .