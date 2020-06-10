"الشعبية": الإمارات تنفذ سياسات أمريكا وإسرائيل بالمنطقة

وطن: هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأربعاء، دولة الإمارات على خلفية وصول طائرة إماراتية إلى مطار اللد مساء الثلاثاء في إطار تصاعد وتيرة التطبيع.

وقال الجبهة في بيان لها، إن إصرار دولة الإمارات، على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، يؤكد أنها "راعٍ ومنفذ للسياسات التآمرية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة العربية".

وأضافت أنّ "تصاعد وتيرة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، والوصول لحد تسيير رحلات طيران مباشرة بينهما، يُشكل إمعانًا في طعن القضية الفلسطينية وتضحيات شعبنا وأمتنا العربية".

وقال البيان "إن الإمارات باستمرارها في التطبيع العلني وغير العلني، تريد أن تؤكّد أنها عرّاب التطبيع مع الاحتلال، وراعٍ ومنفذ للسياسات التآمرية الصهيونية والأمريكية في المنطقة العربية".

وتابع البيان "ندعو الجماهير العربية الحرة، وخاصة شعب الإمارات الشقيق، وجميع قوى حركة التحرّر العربية إلى التصدي لجريمة التطبيع، التي يواصل نظام الإمارات ارتكابها جهاراً نهاراً ضارباً بعرض الحائط قرارات القمم العربية".

ومساء الثلاثاء، حطّت طائرة إماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قرب تل أبيب، وذلك للمرة الثانية في غضون شهر، في رحلة علنية مباشرة من أبو ظبي إلى إسرائيل.

ولا تُقيم الإمارات علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، رغم التقارير العديدة عن وجود اتصالات غير معلنة بين البلدين.