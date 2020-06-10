مكافحة الفساد تباشر بإعداد دراسة حول مخاطر الفساد في وزارة التنمية الاجتماعية

وطن: عقدت الإدارة العامة للنزاهة والوقاية في هيئة مكافحة الفساد اجتماعاً مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، بهدف المباشرة بإعداد دراسة مشتركة حول مخاطر الفساد في البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة.

وعُقد الاجتماع في مقر الوزارة وحضره عن هيئة مكافحة الفساد مدير عام كل من مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية د. حمدي الخواجا، ومسؤول ملف الاعلام منتصر حمدان، ورئيسة قسم الدراسات رولا الكببجي، واسامة السعدي مدير الشكاوى والبلاغات في الشؤون القانونية، وعامر صعابنة من الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة، ومؤنس معالي من الإدارة العامة للنزاهة والوقاية، فيما مثل وزارة التنمية الاجتماعية كل من وكيل الوزارة أ. داوود الديك، وأسماء القدسي، ومحمد سمارة، وخليل طنوين، وعدنان قاطوني، وغسان سبوية.

وأوضح د. الخواجا على أن الدراسة هي وسيلة وليست غاية، وتهدف للوصول إلى خطة مشتركة لتطوير الجوانب الوقائية في عمل وخدمات الإدارة العامة لمكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، مشددا على أنها ليست دراسة رقابية وإنما وقائية.

من جانبه أكد أ. الديك على استعداد الوزارة التام للعمل مع الهيئة بكافة القضايا المشتركة وفق مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين.

وناقش المجتمعون إمكانية اقتصار الدراسة على تحليل مخاطر الفساد في الإدارة العامة لمكافحة الفقر في الوزارة، بكافة إداراتها وخدماتها، خطوة أولية فقط، حيث قدم ممثلو الوزارة شرحا حول عمل الإدارة والخدمات التي تقدمها وأبرزها المساعدات والتأمين الصحي، والإشراف المهني، والتأهيل والتمكين.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريقاً خاصاً للدراسة، يتكون من ممثلي الهيئة والوزارة، بهدف المباشرة بإعداد الدراسة.