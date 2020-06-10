استطلاع لوطن: 59% يؤيدون اندلاع انتفاضة ثالثة في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ مخطط الضم

رام الله - وطن: أظهر استطلاع لشبكة وطن الإعلامية، أن أغلبية المصوتين يؤيدون إندلاع انتفاضة ثالثة في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ مخطط الضم.

وطرحت وطن سؤال الاستطلاع التالي على موقعها الإلكتروني وصفحة الفيسبوك الخاصة بها، "هل تؤيد اندلاع انتفاضة ثالثة في حال اقدم الاحتلال على تنفيذ مخطط الضم؟".

وقد بلغ عدد المصوتين على سؤال الاستطلاع 6800 شخص، أعرب 59% منهم عن تأييدهم لاندلاع انتفاضة ثالثة، بينما عارض 41% من المستطلعة أرائهم اندلاع الانتفاضة الثالثة.

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت نيتها تنفيذ "خطة الضم" لمساحات واسعة الضفة الغربية وسفوحها الشرقية في الأغوار والبحر الميت مطلع تموز المقبل.