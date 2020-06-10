اعتقالات في بير هداج بالنقب

وطن: اقتحمت شرطة الاحتلال ووحدة (يوآف) التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" قرية بير هداج، اليوم الأربعاء.

وجابت العشرات من مركبات الشرطة القرية وقامت بمصادرة قطعان من الأغنام التابعة للأهالي.

وأكد رئيس اللجنة المحلية في قرية بير هداج، سليم الدنفيري، أن الشرطة اعتقلت عدة مواطنين من القرية. واستفزت السكان ومنعتهم من الخروج.

وأضاف أن "الشرطة مستمرة في الانتقام، وهي ترى المسألة في بير هداج مهمة شخصية ولا تتوقف عن ملاحقتنا. يريدون هدم البيوت وينفذون عقابات جماعية للمواطنين، وليس هناك من ردعهم".

وأكد أن "الشرطة صادرت قطعان أغنام تعود لعدد من الأهالي، وأظهر شريط فيديو مصور أن الأغنام بجانب الشارع ولا سبب لمصادرتها، لكن الشرطة ادعت عند المصادرة أن الأغنام تواجدت في منطقة عسكرية، وهذا غير صحيح. هذا فقط انتقام وملاحقة للأهالي".

المصدر: (عرب48)