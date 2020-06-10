رئيس بلدية نابلس المستقيل لـوطن: قدّمنا الاستقالات بسبب المساس بهيبة البلدية، وتجاوز لصلاحيات لجنة التنظيم والبناء المحلية فيها

رام الله-وطن: بعد وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية، صباح اليوم الأربعاء، قدّم رئيس بلدية نابلس وعضوين آخرين، استقالاتهم، على خلفية ما اعتبروه تجاوزاً لصلاحيات البلدية من قبل محافظ نابلس، واحتجاجاً على قرار المحافظ بالسماح لإحدى شركات الباطون بصب اعمدة وواجهات مجمّع تجاري مخالف للقانون في شارع رفيديا، دون أخذ موافقة البلدية.

وفي اتصال مع وطن، قال رئيس بلدية نابلس المستقيل، م. سميح طبيلة، إن الاستقالات جاءت بسبب المساس بهيبة البلدية، وتجاوز لصلاحيات لجنة التنظيم والبناء المحلية فيها.

وأضاف طبيلة، أن المجمع الذي أذن المحافظ بصبّه، فيه مجموعة من المخالفات، من بينها التعدي على الشارع وتعدي على المجاورين، وعدم إقامة مواقف للسيارات حسب القانون، ومخالف للرخصة كلها.

وأكد طبيلة أن عضوي المجلس ساهر دويكات وسماح الخاروف استقالوا بسبب التعدي على صلاحيات البلدية ومخالفة القانون.

وفي سؤاله حول وجود قرار تمهيدي من المحكمة بالسماح لصاحب المبنى بالبناء، قال طبيلة إن ما صدر هو "قرار تمهيدي غير قطعي".

هذا وحاولت وطن الاتصال بمحافظ محافظة نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، لأخذ رأيه، إلّا أنه لم يجب على هاتفه.

وفيما يلي نص استقالة الأعضاء: