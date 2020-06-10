مانشستر يونايتد يلغي مباراته ضد ستوك بعد إصابة مدرب الأخير بكورونا

وطن: ألغيت مباراة مانشستر يونايتد الودية ضد ستوك سيتي في اللحظات الأخيرة أمس الثلاثاء، بعد تأكد إصابة مايكل أونيل، مدرب ستوك، بفيروس كورونا.

وكان ستوك وصل إلى ملعب يونايتد التدريبي لخوض المباراة عندما تم إبلاغه بالنتيجة الإيجابية لفحص أونيل.

وقال ستوك في بيان "يستطيع ستوك أن يؤكد أن نتيجة فحص المدرب أونيل جاءت إيجابية لكوفيد-19 بعد أحدث جولة من الاختبارات يوم الاثنين (الثامن من يونيو)".

وأضاف أن فحوصات أونيل القادم من إيرلندا الشمالية، كانت سلبية في الجولات الخمس السابقة من الاختبارات.

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، لكن من المنتظر استئناف منافسات الدوري الممتاز في 17 يونيو.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي الرابع، ويستأنف موسمه ضد توتنهام هوتسبير في 19 يونيو.

المصدر: (رويترز)