الأمم المتحدة: وحشية الشرطة الأميركية في قتل فلويد وراء احتجاجات أميركا والعالم

وطن: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إنّ "وحشية الشرطة الأميركية في واقعة مقتل جورج فلويد، وراء الاحتجاجات في الولايات المتحدة والعالم".

وأوضح غوتيريش في رسالة إلى موظفي الأمم المتحدة والصحفيين المعتمدين بالمنظمة الدولية في نيويورك، أنّ "العمل الإجرامي ووحشية الشرطة، أدى إلى الاحتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة الأميركية، والآن في جميع أنحاء العالم"، مُؤكدًا أنّ الأمم المتحدة تواجه تحديًا عاجلاً "وهو وباء العنصرية، وموقف الأمم المتحدة من العنصرية واضح جدًا، وهذا البلاء ينتهك ميثاق الأمم المتحدة ويضعف قيمنا الأساسية كل يوم".

كما بيّن غوتيريش أنّ "مكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة قام بتوزيع مجموعة من توجيهات السلوك على موظفي الأمم المتحدة مُؤخرًا وتلك التوجيهات لا تشير بأي شكل من الأشكال إلى أن الموظفين بالأمم المتحدة سيظلون محايدين في مواجهة العنصرية، بل على العكس من ذلك، لا يوجد حظر على التعبيرات الشخصية للتضامن أو أعمال المشاركة المدنية السلمية".

وتتواصل التظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي عدد من المدن الأميركيّة كنيويورك وبوسطن وشيكاغو، وذلك احتجاجًا على مقتل جورج فلويد على يد عناصر شرطة مينيابوليس بولاية مينيسوتا يوم 25 أيار/مايو الماضي، إذ جدّد المحتجون مطالباتهم بوقف ما وصفوه بـ"وحشيّة الشرطة والعنصريّة في الولايات المتحدة"، كما دعوا إلى إصلاح القانون الجنائي.