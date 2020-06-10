كورونا حول العالم: نحو 413 ألف وفاة و7 ملايين و303 آلاف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الثلاثاء، أن الفيروس أودى بحياة 412,766 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، أكثر من 7 ملايين، و303 آلاف حالة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 3 ملايين و592 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 17 دولة، عن وفاة 126 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 8,819 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم.

ولا تزال الولايات المتحدة الامريكية تسجل أعلى عدد من الوفيات العالمي، حيث أعلنت حتى مساء الثلاثاء، عن 1,033 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 114,088 شخصاً، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من مليونين و43 ألف شخص، منهم نحو 17 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة.