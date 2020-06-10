حسين الشيخ: السلطة الفلسطينية ليست جمعية خيرية أو وكيلاً أمنياً واقتصادياً

وطن: قال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، يعني قتل رؤية حل الدولتين، وانهيار التسوية السياسية القائمة على أساس التفاوض، وفق اتفاقيات أصبحت في حكم الماضي.

وأضاف الشيخ في تغريدة له على موقع "تويتر" صباح الأربعاء: "على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، والسلطة الفلسطينية ليست جهة خدماتية، ولا جمعية خيرية، وليست وكيلاً أمنياً واقتصادياً".