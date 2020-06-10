حكومة الاحتلال قد تلغي ضم الأغوار بسبب الأردن

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، إن وزير أمن الاحتلال، بيني غانتس، يرى أن تطبيق خطة الضم بالكامل سيؤدي إلى ضرر بالعلاقات الإسرائيلية مع الأردن.

من جهة أخرى أفادت القناة الـ(11) العبرية، أن حكومة الاحتلال، وعلى ضوء موقف غانتس، قد تكتفي بتطبيق "السيادة" في التجمعات الاستيطانية الكبيرة مثل "غوش عتصيون" و"معاليه ادوميم"، دون الأغوار.

يشار إلى أن ديوان نتنياهو وديوان رئيس الحكومة البديل رفضا التعقيب للإعلام العبري على هذا النبأ.

هذا وكانت صحيفة "رأي اليوم" اللندنية، قد نقلت عن أوساط ديبلوماسية غربية قولها: "إن وزير الأمن الإسرائيلي، غانتس، سيجري قريبا زيارة للأردن لطمأنة عمان من خطة الضم".