حملة اعتقالات جديدة في الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال واسعة، فجر اليوم الاربعاء، طالت عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وافادت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل كلا من: علاء عصمت عبيد ومعاذ ناهد عبيد وأمين عمر حامد، بعد مداهمة منازلهم ببلدة العيساوية في القدس.

واعتقلت قوة للاحتلال الشاب محفوظ غسان باكير نصاصرة من بيت فوريك، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب مستوطنة "إيتمار"، حيث ادعى الاحتلال محاولته التسلل لمستوطنة "إيتمار" المقامة شرق نابلس وبحوزته سكينًا.

يتبع..