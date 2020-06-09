صور | إصابة 3 فتية باعتداءات شرطة الاحتلال على متظاهرين في يافا

وطن: اصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما من مدينة يافا، مساء اليوم، بجروح عميقة في الرأس، بالاضافة إلى كسور في احدى يديه، جراء اعتداء شرطة الاحتلال على المتظاهرين بوحشية في يافا.



وتم نقل المصاب الى مستشفى فولفسون لتلقي العلاج اللازم، حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.



كما واصيب خلال اعتداءات شرطة الاحتلال فتيين أخرين بجروح وصفت بالطفيفة.



وكانت شرطة الاحتلال هاجمت المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لجرف مقبرة الاسعاف في المدينة من قبل بلدية تل ابيب، حيث استعملت الشرطة القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، واطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ، واغلقت الشوارع والمفترقات الرئيسية.

(يافا 48)