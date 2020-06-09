كيليان مبابي أغلى لاعب في العالم

وطن: لم تتأثر القيمة السوقية لنجم باريس سان جرمان كيليان مبابي من جائحة كورونا وفقا لدراسة نشرها مرصد كرة القدم العالمي (CEIS) يوم الاثنين 8 يونيو -حزيران 2020. ولا يزال لاعب باريس سان جرمان اللاعب الوحيد الذي تتجاوز قيمته حاليا الـ 200 مليون يورو. وتشير الدراسة ذاتها إلى انخفاض حقيقي للقيمة السوقية لنجوم مثل نيمار وكريستيانو رونالدو.

قبل ستة أشهر أي قبل جائحة كورونا، احتل اللاعب كيليان مبابي المركز الأول في دراسة سابقة للمرصد بقيمة 265.2 مليون يورو. لكن، ومنذ انتشار فيروس كورونا في العالم وتوقف البطولات الكبرى في كرة القدم، تأثر حتما تصنيف اللاعبين وقيمتهم السوقية. ومع ذلك فإن مهاجم المنتخب الفرنسي ونحم باريس سان جرمان لم يعانِ كثيرا من هذا التأثير، إذ ترى الدراسة الجديدة أن مبابي لا يزال متقدما على النجوم الآخرين بفارق كبير، وتقدر قيمته بـ 259.2 مليون يورو حاليا وبذلك يكون أغلى لاعب في العالم.

مبابي وغريزمان في العشرة الأوائل

كيليان مبابي هو اللاعب الوحيد في العالم الذي تتجاوز قيمته السوقية 200 مليون يورو، ويأتي بعده في المركز الثاني اللاعب الانكليزي رحيم سترلينغ الذي قدرت قيمته بــ 223.7 مليون يورو في يناير الماضي لتنزل الى 194.7 مليون يورو وفقا للترتيب الجديد للدراسة.

ويتبع رحيم ستراينغ لاعب مانشستر سيتي حاليا ثلاثة لاعبين إنكليز هم: جادون سانشو الذي يلعب مع بوروسيا دورتموند في المركز الثالث (179.1 مليون يورو) وألكسندر أرنولد من ليفربول في المركز الرابع (171.1 مليون يورو) وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد في المركز الخامس (152.3 مليون يورو). أما المصري محمد صلاح فيجد نفسه سادسا أمام السنغالي من ليفربول ساديو ماني، وهي مرتبة مشرفة جدا لصلاح حيث يحل أمام ميسي ورونالدو ونيمار.

في قائمة العشرة الأوائل، احتل الفرنسي أنطوان غريزمان من برشلونة المركز الثامن بقيمة 136.4 مليون يورو. لابد أن نلاحظ أنه لا يوجد في قائمة العشرة الأوائل إلا مدافعان فقط: هما ألكسندر أرنولد والكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونيخ (133.5 مليون يورو).

ميسي في المرتبة 21 و نيمار...

في العشرة الأوائل نجد إذن الفرنسي أنطوان غريزمان وهو أكبر لاعب سنا في هذه القائمة حيث يبلغ 29 عاما، أما ليونيل ميسي الذي يبلغ من العمر 32 عاما، فقد احتل المرتبة 21 بقيمة 100.1 مليون يورو.

أما نجم منتخب البرازيل وباريس سان جرمان نيمار وهو أصغر من الأرجنتيني أربع سنوات، فقد احتل المركز 37 بقيمة 82.7 مليون يورو وراء مدافع برشلونة الفرنسي كليمون لونغليه بقيمة 82.9 مليون يورو والذي يحتل المركز 36. ثم نجد مدافعا فرنسيا آخر هو بنيامين بافارد من بايرن ميونيخ بقيمة 76.2 مليون يورو في المرتبة 43.

وأخيرا يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز 70 بقيمة 62.1 مليون يورو وهو أكبر لاعب في قائمة أفضل 100 لاعب علما أنه يبلغ اليوم من العمر 35عاما .