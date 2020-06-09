محافظ الخليل يقرر أغلاق الصالات والمساجد وبيوت العزاء وحفلات الاعراس في الظاهرية

وطن: قرر اللواء جبرين البكري محافظ الخليل، مساء اليوم، إغلاق الصالات وبيوت الاجر والمساجد والمقاهي والغاء حفلات الاعراس في الظاهرية حتى إشعار أخر، من أجل المحافظة على سلامة المواطنين و استكمال اجراءات الطب الوقائي.

وجاء قرار البكري بعد الاجتماع في دار بلدية الظاهرية وبحضور رئيس البلدية واقليم حركة فتح ولجنة الطوارئ والطب الوقائي والمؤسسة الامنية.

يأتي قرار اللواء البكري بعد تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الظاهرية.