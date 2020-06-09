الإعدام لإيراني أبلغ "CIA" بمكان سليماني

وطن: قالت السلطات القضائية الإيرانية، إنها حكمت بالإعدام على إيراني اتهم بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وقدم معلومات عن مكان قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، غلام حسين إسماعيلي، أن حكم الإعدام "سينفذ قريبا بحق المواطن الإيراني الذي قدم معلومات للأمريكان والإسرائيليين عن مكان سليماني".

وأضاف: "محمود موسوي مجد، أحد جواسيس وكالة المخابرات المركزية والموساد، حكم عليه بالإعدام".

يشار إلى أن سليماني اغتيل لحظة وصوله إلى بغداد بغارة أمريكية، مطلع العام الجاري، وكان رفقة قائد كتائب حزب الله العراق، المدعومة إيرانيا، أبو مهدي المهندس، وعدد من قيادات الحشد الشعبي العراقي.

(عربي21)