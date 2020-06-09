دولة الاحتلال | حالة وفاة و148 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات النشطة بـ"كوفيد 19" إلى 2722 مريضًا.

وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة الاسرائيلية حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات الإجمالي في دولة الاحتلال ارتفع إلى 18180، في زيادة بلغت 101 إصابة نشطة عن الحصيلة الأخيرة.

وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ41 مصابا وصفت بالمتوسطة، في حين ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 31، تم وصل 24 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

(عرب 48)