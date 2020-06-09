لا إصابات جديدة بكورونا في غزة

وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها أجرت 192 فحصًا لعينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي حول كورونا، الثلاثاء، أن إجمالي عدد العينات التي تمّ فحصها للحالات المشتبهة بلغ 11,217عينة، منها 11,147 عينة سلبية و70 إيجابية.

وذكرت أن عدد حالات الدخول في المستشفى الميداني بلغ 28 حالة مؤكدة، فيما تم تنسيق خروج 18 حالة، و23 حالة أخرى لا تزال داخل الحجر الصحي بمعبر رفح جنوب قطاع غزة.