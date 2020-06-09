الاحتلال يعتقل 3 مقدسيات بعد قمع وقفة منددة بإعدام الشهـيد الحلاق

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، 3 مقدسيات خلال مشاركتهن في وقفة منددة باعدام الشهيد اياد الحلاق.

وأوضح شهود، أن قوات الاحتلال اعتقلت حلا مرشود، ووجدان الغول، وزينة بربر، خلال مشاركتهن بالوقفة التي نظمت في مدينة القدس.

واستشهد الحلاق (32 عاماً)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص عناصر شرطة الاحتلال قبل نحو أسبوعين، قرب باب الأسباط أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.