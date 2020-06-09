"الخارجية": 122 وفاة و1898 إصابة و1056 حالة تعاف بين جالياتنا حول العالم

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف جالياتنا حول العالم، ليستقر عدد الوفيات على 122 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس بين جالياتنا في كل من قطر، والجزائر، وتشيلي، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 1898 إصابة، فيما سجلت 1056 حالة تعاف.

وفد طبي صيني يزور فلسطين على متن طائرة محملة بالمساعدات الطبية

أفاد فريق العمل المختص وسفارة دولة فلسطين لدى الصين، أن وفدا طبيا صينيا متخصصا يصل دولة فلسطين، على متن طائرة صينية خاصة محملة بمساعدات طبية مختلفة، في زيارة تمتد ما بين 10–17 حزيران/يونيو الجاري.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار التعاون بين دولة فلسطين وجمهورية الصين الشعبية، لتعزيز الآليات المشتركة بين المؤسسات الطبية الفلسطينية والصينية، وتقديم الدعم والمساندة الطبية في مكافحة فيروس "كورونا".

ويتكون الفريق من عشرة أطباء وخبراء متخصصين في مجالات مختلفة، بما في ذلك فحص الفيروسات والأمراض المعدية، والإدارة الطبية والجراحية، والتدرب على الوقاية ومكافحة الأوبئة، تقديم التوجيهات والإرشادات الطبية اللازمة لوضع السياسات الوقائية، ومكافحة نقل العدوى خاصة داخل المستشفيات، والجهاز التنفسي، والتشخيص المختبري السريري، وتمريض المصابين في العناية المكثفة، ورفع مستوى نتائج جودة الاختبارات الطبية، بالإضافة الى تقديم الاستشارات الخاصة بالطب الصيني التقليدي "TCM".

وسيقوم الفريق الطبي بتقديم إمدادات ومساعدات طبية مقدمة من الحكومة الصينية، للحكومة والشعب الفلسطيني لمكافحة فيروس "كورونا"، وتشمل المساعدات: كمامات وأقنعة طبية بأنواع مختلفة، وملابس طبية واقية، وأدوات فحص الفيروس، وأجهزة فحص الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.

وسينظم الوفد الطبي الصيني، زيارات ميدانية للمدن الفلسطينية والمؤسسات الطبية للوقوف على الأوضاع الصحية، والاطلاع على التحديات التي تواجهنا في مجال مكافحة الفيروس، والتدابير الوقائية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل الحد من انتشار الفيروس.

وتتألف المساعدات الطبية من التالي: 50 ألف قناع طبي تستخدم لمرة واحدة، و200 بدلة طبية واقية تستخدم لمرة واحدة، و200 بدلة أجهزة قياس الحرارة "ميزان حرارة رقمي بالأشعة تحت الحمراء يعمل عن بُعد، إلى جانب 10 آلاف قناع وجه استباقية للاستخدام الطبي، و 20 آلف قناع جراحي، و300 جهاز قياس حرارة تحت الحمراء، و834 شريحة فحص.

اليابان تقر دعما جديدا لشعبنا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، بناء على ما أفادت به بعثة فلسطين لدى اليابان، أن الحكومة اليابانية قدمت دعما لشعبنا بقيمة 5,696,101 دولار لمكافحة فيروس "كورونا"، موضحة أن الحكومة اليابانية أقرت دعما جديدا بقيمة 5,410,206 دولار، سيتم تقديمه من خلال منظمة الأمم المتحدة للمشاريع الخدماتية2,500,200 دولار، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"2,910,006 دولار.

وأشارت إلى أنه بذلك يبلغ قيمة إجمالي الدعم المالي المقدم من الحكومة اليابانية لشعبنا لمكافحة فيروس "كورونا" 11,106,307 دولار، مثمنة دور اليابان امبراطورا وحكومة وشعبا على دعم شعبنا.

الولايات المتحدة الأميركية: لا وفيات ولا إصابات جديدة بالفيروس

أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بعدم تسجيل حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية، ليستقر عدد الوفيات على 57، كذلك لم يتم تسجيل إصابات جديدة واستقرار عدد الإصابات على 821 إصابة، وتعافي 13 حالة بين أبناء الجالية في كل من ولاية أوهايو، ونيوجيرسي، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 354 حالة.

من ناحيته، أكد مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية أوهايو، عدم وجود إصابات أو خسائر مادية في صفوف جاليتنا، وانه يتم تحضير لقاء مع المستشارين في الحكومة في الولاية لبحث أوضاعها من حيث الخسائر التي لحقت في متاجرها بداية الاحتجاجات، مضيفا أن 5 حالات تماثلت للشفاء من فيروس "كورونا" في الولاية.

بدوره، أوضح مركز خدمات الجالية في ولاية نيوجيرسي، أنه يقوم بمساعدة ابناء جاليتنا والجاليات الأخرى في مدن الولاية، من خلال توزيع وجبات طعام على من تقطعت بهم السبل، والطرود الغذائية على ابناء وطلبة الجالية.

وأفاد مركز خدمات الجالية في ولاية كاليفورنيا، أنه يقوم بتسجيل الطلبة العالقين بشكل دوري، والاطمئنان عليهم، وتقديم المساعدات بكافة أنواعها لهم، مضيفا أنه لم تسجل أية خسائر مادية جديدة بين صفوف جاليتنا.

أوكرانيا: العثور على جثمان الطالب حمزة بني عودة

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا، أنه فرق الإنقاذ الأوكرانية عثرت على جثمان الطالب حمزة محمد عبد الرزاق بني عودة (23 عاما) من بلدة طمون في محافظة طوباس، وهو في السنة الثانية ويدرس فني أسنان، حيث كان قد غرق في النهر، وجاري العمل على دراسة وترتيب إعادة جثمانه للوطن.

سفارتنا لدى الجزائر: تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، والاتحاد العام لطلبة فلسطين، تسجيل 4 إصابات جديدة في صفوف الطلبة الجدد في ولاية البليدة، وفي انتظار نتائج فحوصات بقية الطلبة المخالطين وعددهم 30، ليرتفع عدد الاصابات الاجمالي في صفوف الجالية الى7، تعافت منها حالتان، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة سابقاً.

وتواصل السفارة ولجنة الطوارئ، متابعة أوضاع الطلبة المصابين، وتطمئن ان اوضاعهم مستقرة، وتقدم لهم اية مساعدة ممكنة.

قطر: 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين جاليتنا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، تسجيل21 اصابة جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات المؤكد إلى 356 حالة، من بينها 97 حالة نشطة، و22 أخرى قيد العلاج في المستشفى ووضعها مستقر، إضافة إلى 5 حالات حرجة في العناية المكثفة.

وأفادت بأنه تم تسجيل 8 حالات تعافي جديدة، ليرتفع عدد حالات التعافي الى 229، في حين يبقى عدد الوفيات حتى اللحظة 3 وفيات.

وتواصل السفارة متابعة أوضاع المصابين من الناحيتين الصحية والمعيشية، وتتابع مع اسرهم وذويهم للاطمئنان عليهم.

تشيلي: سفارتنا تناشد جاليتنا بأخذ الحيطة واتباع إجراءات السلامة

ناشدت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي ابناء جاليتنا، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات الوقاية والسلامة المعلنة من الجهات الرسمية التشيلية المختصة، مؤكدة تسجيل 3 اصابات جديدة في صفوفها ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 19، تعافت منها 6 إصابات، ليبقى مجموع الاصابات النشطة 12، فيما سجلت سابقا حالة وفاة واحدة.

اندونيسيا: لا إصابات جديدة بالفيروس

قالت سفارة دولة فلسطين لدى اندونيسيا، ان الطالب الذي اصيب بالفيروس منذ شهر تقريبا تعافى بعد خضوعه للحجر الصحي واجراء فحوصات متتالية له، وبذلك لا توجد اية اصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة.

وأضافت أنها ما زالت تتابع اوضاع الطلبة والجالية للاطمئنان على صحتهم، ودراسة احتياجاتهم وتلبيتها وفقا لإمكانياتها.

سويسرا: تعافي الحالة الوحيدة المصابة

أكدت بعثة فلسطين لدى سويسرا، تعافي الحالة الوحيدة المصابة في صفوف جاليتنا في سويسرا، بعد خضوعها للحجر والعلاج، مؤكدة عدم وجود اصابات جديدة في صفوف الجالية.